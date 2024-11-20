МИД Эстонии заявил, что наши дипломаты в Киеве в среду 20 ноября работали в обычном режиме. Утром в среду из-за угрозы массированной атаки России была приостановлена работа посольств США, Испании, Италии и Греции.
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Эксклюзив ⟩ Посольство Эстонии в Киеве не прекращало свою работу, как диппредставительства союзников
«Посольство Эстонии в Киеве продолжало работать в обычном режиме, а во время воздушной тревоги работа продолжалась из укрытия. Посольство внимательно следит за указаниями местных властей», - ответили в МИД Эстонии 20 ноября на вопрос Rus.Postimees о том, изменялась ли работы посольства в Киеве.