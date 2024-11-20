Тюремный срок остался в силе: убийца из Арукюла не добился смягчения наказания

Марк Якоб Яксон, убивший молодого человека и ранивший девушку ножом весной прошлого года в Арукюла, был приговорен летом к 12 годам тюрьмы. Несмотря на то, что приговор пытались обжаловать, Таллиннский окружной суд не нашел для этого оснований.