Марк Якоб Яксон, убивший молодого человека и ранивший девушку ножом весной прошлого года в Арукюла, был приговорен летом к 12 годам тюрьмы. Несмотря на то, что приговор пытались обжаловать, Таллиннский окружной суд не нашел для этого оснований.
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Тюремный срок остался в силе: убийца из Арукюла не добился смягчения наказания
В ночь на 30 апреля прошлого года Яксон на школьном стадионе в Арукюла, Харьюмаа, зарезал 19-летнего юношу и ранил 17-летнюю девушку. В июне Харьюский уездный суд приговорил его за убийство и причинение телесных повреждений к 12 годам лишения свободы.