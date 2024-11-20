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Тюремный срок остался в силе: убийца из Арукюла не добился смягчения наказания

Перевод: Каролийна Вертяева
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В июне суд приговорил убийцу из Арукюла Марка Якоба Яксона к 12 годам лишения свободы.
В июне суд приговорил убийцу из Арукюла Марка Якоба Яксона к 12 годам лишения свободы. Фото: Mihkel Maripuu

Марк Якоб Яксон, убивший молодого человека и ранивший девушку ножом весной прошлого года в Арукюла, был приговорен летом к 12 годам тюрьмы. Несмотря на то, что приговор пытались обжаловать, Таллиннский окружной суд не нашел для этого оснований.

В ночь на 30 апреля прошлого года Яксон на школьном стадионе в Арукюла, Харьюмаа, зарезал 19-летнего юношу и ранил 17-летнюю девушку. В июне Харьюский уездный суд приговорил его за убийство и причинение телесных повреждений к 12 годам лишения свободы.

Кроме того, суд обязал обвиняемого выплатить компенсацию в размере 45 000 евро семье погибшего и 2 000 евро пострадавшей девушке.

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