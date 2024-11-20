По данным Politico, Европарламент согласился утвердить всех семи кандидатов в члены Еврокомиссии. Это означает, что Еврокомиссия, где Кая Каллас займет должность главы внешней политики ЕС, вероятно, приступит к работе 1 декабря.
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Официально: Кая Каллас утверждена в должность главы внешнеполитической службы ЕС
Утверждение семи членов Комиссии было затянуто из-за препираний Европейской народной партии (ЕPP), крупнейшей силы в Европарламенте, и социалистами, которые отказывались поддержать кандидатуру Раффаэле Фитто от правительства ультраправого премьер-министра Италии Джорджии Мелони на пост вице-президента Комиссии, и правыми консерваторами, которые не хотели одобрять назначение испанки-социалистки Терезы Риберы.