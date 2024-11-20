Ср, 20.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Официально: Кая Каллас утверждена в должность главы внешнеполитической службы ЕС

Copy
Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Philippe BUISSIN

По данным Politico, Европарламент согласился утвердить всех семи кандидатов в члены Еврокомиссии. Это означает, что Еврокомиссия, где Кая Каллас займет должность главы внешней политики ЕС, вероятно, приступит к работе 1 декабря.

Утверждение семи членов Комиссии было затянуто из-за препираний Европейской народной партии (ЕPP), крупнейшей силы в Европарламенте, и социалистами, которые отказывались поддержать кандидатуру Раффаэле Фитто от правительства ультраправого премьер-министра Италии Джорджии Мелони на пост вице-президента Комиссии, и правыми консерваторами, которые не хотели одобрять назначение испанки-социалистки Терезы Риберы.

Сегодня парламент дал зеленый свет как Фитто, который станет вице-президента Комиссии по сплочению и реформам, так и Рибере, которая займет пост вице-президента по чистому, справедливому и конкурентному переходу.

Комментарии
Copy
Наверх