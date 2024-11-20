Зеленый свет для Каи Каллас: Европарламент достиг соглашения по вопросу нового состава Еврокомиссии

Утверждение семи членов Комиссии было затянуто из-за препираний Европейской народной партии (ЕPP), крупнейшей силы в Европарламенте, и социалистами, которые отказывались поддержать кандидатуру Раффаэле Фитто от правительства ультраправого премьер-министра Италии Джорджии Мелони на пост вице-президента Комиссии, и правыми консерваторами, которые не хотели одобрять назначение испанки-социалистки Терезы Риберы.

Сегодня парламент дал зеленый свет как Фитто, который станет вице-президента Комиссии по сплочению и реформам, так и Рибере, которая займет пост вице-президента по чистому, справедливому и конкурентному переходу.