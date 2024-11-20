Ежегодный рождественский рынок в Таллинне уже много лет пользуется международным признанием и попадает в заголовки различных изданий. В этом году, однако, Таллинн не вошел в первую десятку лучших рождественских ярмарок Европы по версии газеты Times.
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Ничего особенного? Таллиннский рождественский рынок не впечатлил критиков престижного издания
В рейтинг лучших рождественских ярмарок по версии Times вошли 29 европейских ярмарок. Таллинн не попал в десятку лучших, однако следует признать, что сильно мы не отстаем: в этом году столица Эстонии красуется на 15-м месте. Как пишет Times, ярмарка, расположенная на средневековой площади, включает в себя различные прилавки с товарами и едой, а также оживленную культурную программу. The Times также пишет, что на Ратушную площадь Таллинна устанавливают елку с 1441 года.