Ничего особенного? Таллиннский рождественский рынок не впечатлил критиков престижного издания

В рейтинг лучших рождественских ярмарок по версии Times вошли 29 европейских ярмарок. Таллинн не попал в десятку лучших, однако следует признать, что сильно мы не отстаем: в этом году столица Эстонии красуется на 15-м месте. Как пишет Times, ярмарка, расположенная на средневековой площади, включает в себя различные прилавки с товарами и едой, а также оживленную культурную программу. The Times также пишет, что на Ратушную площадь Таллинна устанавливают елку с 1441 года.