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Ничего особенного? Таллиннский рождественский рынок не впечатлил критиков престижного издания

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Рождественская ярмарка на Ратушной площади Таллинна.
Рождественская ярмарка на Ратушной площади Таллинна. Фото: Tallinna Jõuluturg / Facebook

Ежегодный рождественский рынок в Таллинне уже много лет пользуется международным признанием и попадает в заголовки различных изданий. В этом году, однако, Таллинн не вошел в первую десятку лучших рождественских ярмарок Европы по версии газеты Times.

В рейтинг лучших рождественских ярмарок по версии Times вошли 29 европейских ярмарок. Таллинн не попал в десятку лучших, однако следует признать, что сильно мы не отстаем: в этом году столица Эстонии красуется на 15-м месте. Как пишет Times, ярмарка, расположенная на средневековой площади, включает в себя различные прилавки с товарами и едой, а также оживленную культурную программу. The Times также пишет, что на Ратушную площадь Таллинна устанавливают елку с 1441 года.

Кроме того, выяснилось, что рождественские ярмарки в соседних странах вообще не включили в список. В Финляндии, Латвии и Литве их нет в принципе. Зато Гетеборг, второй по величине город Швеции, занял 10-е место в списке.

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