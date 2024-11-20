В Эстонским союзе пищевой промышленности рассказали, снизятся ли цены на продукты в 2025 году

Об этом сообщила пресс-служба союза, отметив, что цены на продукты питания в Эстонии растут быстрее, чем в других странах ЕС. По сравнению с августом 2021 года цены на продукты питания в Эстонии выросли на 40 процентов, и, по мнению Союза пищевой промышленности, в следующем году также не существует факторов, способствующих стабилизации цен на продукты питания.

«И предприятия пищевой промышленности, и розничная торговля сегодня работают в очень неспокойной экономической обстановке, и, к сожалению, любое повышение налогов и новые налоги также отразятся на ценах на продукты питания, - отметила председатель союза Сирье Потисепп. - В настоящее время мы видим, что цены на сырье на мировом рынке скорее растут - наблюдается глобальный дефицит продовольствия, новые болезни в растениеводстве и животноводстве и изменение климата еще больше увеличивают нехватку сырья. Поскольку все товары и услуги в Эстонии дорожают, это приводит к давлению на заработную плату и росту стоимости рабочей силы, что отражается и на ценах на продукты питания».