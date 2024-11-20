На пресс-конференции, организованной Эстонским союзом пищевой промышленности, представители предприятий пищевой промышленности и торговли заявили, что на цены на продукты питания в следующем году повлияют самые высокие в регионе цены на энергоносители, рост стоимости рабочей силы из-за давления на заработную плату, повышение мировых цен на сырьевые товары, а также новые налоги и грядущее повышение налогов.
В Эстонским союзе пищевой промышленности рассказали, снизятся ли цены на продукты в 2025 году
Об этом сообщила пресс-служба союза, отметив, что цены на продукты питания в Эстонии растут быстрее, чем в других странах ЕС. По сравнению с августом 2021 года цены на продукты питания в Эстонии выросли на 40 процентов, и, по мнению Союза пищевой промышленности, в следующем году также не существует факторов, способствующих стабилизации цен на продукты питания.
«И предприятия пищевой промышленности, и розничная торговля сегодня работают в очень неспокойной экономической обстановке, и, к сожалению, любое повышение налогов и новые налоги также отразятся на ценах на продукты питания, - отметила председатель союза Сирье Потисепп. - В настоящее время мы видим, что цены на сырье на мировом рынке скорее растут - наблюдается глобальный дефицит продовольствия, новые болезни в растениеводстве и животноводстве и изменение климата еще больше увеличивают нехватку сырья. Поскольку все товары и услуги в Эстонии дорожают, это приводит к давлению на заработную плату и росту стоимости рабочей силы, что отражается и на ценах на продукты питания».
Потисепп отметила, что как дополнительные требования ЕС, так и решения, принятые на местном уровне, требуют от пищевой промышленности крупных инвестиций, связанных с «зеленым поворотом». Самым большим изменением в ближайшем будущем станет реализация реформы в сфере отходов, в рамках которой от запланированного налогового пакета отказались, но которая повлечет за собой другие дополнительные обязательства для упаковочных компаний, такие как дополнительные расходы на сбор упаковочных отходов и масштабное расширение местного сбора.
Кроме того, высокие цены на энергоносители в регионе по сравнению с соседними странами способствуют высокому уровню цен на продовольственные товары в Эстонии, поскольку пищевой сектор является одним из самых энергоемких во всей цепочке от фермы до торговой сети.
«В то же время пищевая промышленность не спешит поддержать снижение ставки налога с оборота на продукты питания, которая в следующем году должна подняться на второе место в Европейском союзе. Во-первых, у нас нет уверенности в том, насколько снижение налога с оборота отразится на конечных ценах на продукты питания. Во-вторых, мы должны учитывать, что снижение ставки НСО на продукты питания приведет к дефициту госбюджета, который, вероятно, придется покрывать за счет новых налогов или обязательств, чего мы не хотим», - добавила Потисепп.
По мнению председателя правления предприятия Maag Food Сильвера Каура, давление на цены на мясо будет продолжаться по уже упомянутым причинам, а также потому, что потребление мяса во всем мире растет, что также ведет к росту цен. «В Эстонии потребление мяса имеет небольшую тенденцию к снижению, но мы должны учитывать, что уровень самообеспечения не покрывает потребностей населения Эстонии. Это 77% для свинины и 61% для птицы, причем потребление свинины замещается птицей. Однако самообеспеченность вызывает озабоченность, поскольку мы живем в неспокойные времена. Опыт коронакризиса показал, что во время кризиса границы закрываются, а свободный рынок больше не работает», - отметил Каур.
По словам генерального директора компании Leibur Оття Неэме, покупки хлебобулочных изделий начали восстанавливаться, но повышение налогов в следующем году вызывает опасения, поскольку может негативно повлиять на выбор потребителей.
Председатель правления Nordic Milk Юло Кивине сказал, что 2024 год был стабильным для молочной промышленности, но, к сожалению, исходя из сегодняшней информации, нельзя обещать того же в 2025 году.
«На мировом рынке растет цена на молочный жир, что может повлиять и на цены эстонских молочных продуктов. Несмотря на то, что производство сырого молока в Эстонии превышает наше собственное потребление, рост цен на мировом рынке напрямую отразится на ценах на наше сырое молоко», - пояснил Кивине.