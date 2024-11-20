Обрыв кабелей в Балтийском море: датские военные корабли сопровождают заподозренное китайское судно

«Мы подтверждаем, что силы Министерства обороны Дании присутствуют в районе, где стоит китайский балкер Yi Peng 3», - написали военные на платформе Х.

Никаких дополнительных подробностей военные не сообщили: не объяснили, почему китайское судно привлекло их внимание и никак не связали это с двумя инцидентами, произошедшими в Балтийском море 17 и 18 ноября. Однако Дания крайне редко комментирует ситуацию с судами, проходящими через ее воды, поэтому пост ВМС в соцсетях привлек внимание экспертов.

По информации агентства Рейтер, балкер Yi Peng 3 вышел из российского порта Усть-Луга и находился в районе, где вскоре его появления там произошел обрыв кабелей. Однако, согласно данным морских операторов, недалеко от данного квадрата находились и другие суда.

Первый кабель, проложенный из Швеции в Литву, вышел из строя в минувшее воскресенье. Другой - из Финляндии в Германию - был перерезан в понедельник.

На карте обозначены два подводных кабеля из Литвы в Швецию и из Финляндии в Германию и точки, где они были оборваны. Фото: BBC

Инцидент произошел в экономической зоне Швеции и шведская прокуратура начала во вторник предварительное расследование по подозрению в диверсии.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил накануне, что службы специального назначения страны изучают движение судов и кораблей в районе инцидента с пятницы по понедельник.

Представитель правительства Китая заявил в ходе пресс-конференции для китайских СМИ в среду, что власти требуют от своих судов неукоснительного соблюдения законов и правил международной навигации.