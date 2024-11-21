Законопроект об изменении Конституции, позволяющий лишить права голоса постоянно проживающих в Эстонии российских и белорусских граждан, накануне успешно прошел первое чтение. В воздухе повис вопрос о серопаспортниках. Что принесет второе чтение?
Студия Postimees: оставить без права голоса? Юферева-Скуратовски и Лаатс сверят позиции
В студию приглашены депутаты Рийгикогу от коалиции и оппозиции: Мария Юферева-Скуратовски (Партия реформ) и Лаури Лаатс (председатель фракции Центристской партии). Начало дискуссии в 13:00!
- Каковы итоги первого чтения законопроекта? Почему так, а не иначе?
- Споров по вопросу лишения права голоса граждан третьих стран нет?
- Как может решиться вопрос избирательных прав серопаспортников?
- Какую позицию займут в этом вопросе бывшие центристы?
- Как будет проходить решающее голосование?
- Скольких избирателей лишатся Нарва и Ласнамяэ?