Мария Юферева-Скуратовски: – Никто не говорит, что эти люди агрессоры!

Лаури Лаатс: – Эти люди здесь живут всю жизнь, платят налоги, работают, воспитывают детей, связывают свое будущее с Эстонией. И вы хотите воспользоваться ситуацией с Путиным-агрессором, оставив этих людей в стороне от всего? При этом налоги им надо и дальше платить. То есть, разрешено только работать, а на выборы нечего даже соваться. Вот ваша логика!

Мария Юферева-Скуратовски: – Это демагогия! Ну, да, они платят налоги. Но они же пользуются инфраструктурой, получают пенсии и пособия. То есть, за свои налоги они получают полный спектр услуг.

Говорить о том, что Россия никак не вмешивается в дела Эстонии, не ведет гибридную войну и не пытается своих граждан сделать инструментом манипуляций, это значит одно: не видеть дальше своего носа.

– Есть ли гарантии, что в процессе обсуждения поправок к Конституции, серопаспортников не лишат права голоса?