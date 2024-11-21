Законопроект об изменении Конституции, позволяющий лишить права голоса постоянно проживающих в Эстонии российских и белорусских граждан, накануне успешно прошел первое чтение. В воздухе повис вопрос о серопаспортниках. Что принесет второе чтение?
Юферева-Скуратовски: эстонцы вправе определять, кто голосует на выборах; Лаатс не согласен с происходящим (8)
В студии побывали депутаты Рийгикогу от коалиции и оппозиции: Мария Юферева-Скуратовски (Партия реформ) и Лаури Лаатс (председатель фракции Центристской партии).
Выдержки из беседы:
– Подведем итоги первого чтения. Почему так, а не иначе?
Лаури Лаатс: – Нужно понимать, что 19 октября следующего года пройдут местные выборы. Коалиционные партнеры спешат принять поправки к Конституции, чтобы улучшить свои результаты на этих выборах.
Что касается так называемого компромисса в отношении серых паспортов, то изначально и Партия реформ, и «Ээсти 200» хотели лишить и неграждан права голоса.
Мария Юферева-Скуратовски: – Неправда! У фракции реформистов никогда не было таких намерений.
Лаури Лаатс: – Уверен, что коалиционные партнеры пошли на компромисс не в отношении серых паспортов, а в плане безопасности нашей страны. Глава МВД, социал-демократ Лаури Ляэнеметс еще месяц назад говорил, что ни в коем случае нельзя менять Конституцию страны, поскольку это является вопросом безопасности страны. А потом он заговорил о другом компромиссе. Тем самым и нанесен ущерб безопасности страны.
Мария Юферева-Скуратовски: – Никто не считает угрозой Центристскую партию. Конституцию меняют из-за того, что Россия ведет разрушительную войну в Украине.
Лаури Лаатс: – И вы наказываете наших людей! Жителей нашей страны.
Мария Юферева-Скуратовски: – Россия ведет разрушительную войну в Украине. В обществе сложилась такая ситуация, что у людей задето чувство справедливости. Они действительно не понимают, почему граждане страны-агрессора должны принимать участие в решении вопросов устройства жизни в Эстонии.
Глубоко неправильно трактовать эту ситуацию с точки зрения того, что людей (постоянно проживающих в Эстонии российских и белорусских граждан – прим. ред.) наказывают. Никто людей не наказывает!
Лаури Лаатс: – В смысле?
Мария Юферева-Скуратовски: – Просто нужно объективно смотреть на ситуацию. Россия пытается вмешиваться в политику Эстонии.
Не понимаю, как Лаури, будучи эстонцем, всего этого не понимает. Даже я, русская женщина, это понимаю!
Лаури Лаатс: – Ты, наверное, одна такая? Единственная.
Мария Юферева-Скуратовски: – Для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны, ее устойчивое развитие, у эстонцев должно быть право определять, кого они хотят видеть среди тех, кто будет голосовать.
Мы не хотим дать право голоса гражданам страны-агрессора, но серопаспортники должны сохранить право голоса, потому что они не связаны ни с одной другой страной, кроме Эстонии. Они находятся под нашей защитой.
Лаури Лаатс: – Не понимаю, что реформисты сделали с Марией, чтобы такую чушь нести в эфире.
Мария Юферева-Скуратовски: – Это очень плохая риторика! Оскорбление оппонента.
Лаури Лаатс: – Нужно понимать, откуда растут корни проблемы, почему у нас так много граждан РФ. В тот период, когда Эстония разрабатывала Закон об иностранцах в отношении серых паспортов, Россия воспользовалась ситуацией. Паспорта РФ выдавались в упрощенном порядке. И только начиная с 1995 года во время правительства Тийта Вяхи возникла возможность ходатайствовать о сером паспорте. Очевидно, что в начале 90-х правительство Эстонии допустило ошибку. И сейчас ее якобы пытаются исправить. Каким образом? Лишив права голоса тех людей, которые прожили в нашей стране 33 года и больше? И вы проводите знак равенства между Путиным, ведущим войну в Украине, и нашими людьми, называя их агрессорами?
Мария Юферева-Скуратовски: – Никто не говорит, что эти люди агрессоры!
Лаури Лаатс: – Эти люди здесь живут всю жизнь, платят налоги, работают, воспитывают детей, связывают свое будущее с Эстонией. И вы хотите воспользоваться ситуацией с Путиным-агрессором, оставив этих людей в стороне от всего? При этом налоги им надо и дальше платить. То есть, разрешено только работать, а на выборы нечего даже соваться. Вот ваша логика!
Мария Юферева-Скуратовски: – Это демагогия! Ну, да, они платят налоги. Но они же пользуются инфраструктурой, получают пенсии и пособия. То есть, за свои налоги они получают полный спектр услуг.
Говорить о том, что Россия никак не вмешивается в дела Эстонии, не ведет гибридную войну и не пытается своих граждан сделать инструментом манипуляций, это значит одно: не видеть дальше своего носа.
– Есть ли гарантии, что в процессе обсуждения поправок к Конституции, серопаспортников не лишат права голоса?
Лаури Лаатс: – На самом деле, никто еще не знает, во что это выльется. Известно, что со стороны EKRE и Isamaa к 20 января будут представлены поправки, среди которых будет и предложение лишить права голоса обладателей серых паспортов. Данные партии выдвинут ультиматум: либо так, либо никак. Уверен, что реформисты пойдут на это. Партия «Ээсти 200» точно поддержит инициативу лишить права голоса неграждан. Остается надеяться только на социал-демократов. Последние либо опять солгут нам, либо будут отстаивать свою позицию.
Мария Юферева-Скуратовски: – Для того, чтобы подать такую поправку, нужен 21 голос. У EKRE и Isamaa на двоих меньше голосов.
Лаури Лаатс: – С гарантией 101% поправка будет введена.
Мария Юферева-Скуратовски: – Позиция реформистов очень четкая: права голоса на местных выборах нужно лишить только граждан России и Белоруссии. О серопаспортниках сейчас речи не идет.
– Мария, если в конечном итоге все же встанет вопрос о лишении права голоса серопаспортников, вы проголосуете «за»?
Мария Юферева-Скуратовски: – В таком случае я не буду участвовать в голосовании. «Против» не выскажусь по той причине, что поддерживаю лишение голоса граждан РФ.
– Скольких избирателей лишатся Таллинн и Ида-Вирумаа?
Мария Юферева-Скуратовски: – В Таллинне 32 000 имеющих право голоса граждан РФ, или 7% населения. В Ласнамяэ – 13 749 граждан РФ, или 11,5%. В Нарве – 18 000 граждан РФ, или 34% тех, кто не сможет отдать свой голос на выборах.
Лаури Лаатс: – Если брать граждан РФ и серопаспортников вместе, что в Таллинне таковых примерно 63 000 человек, или 15% населения. В Ида-Вирумаа этот показатель превысит 50%, в Силламяэ составит 80%.
Это означает, что будущую власть смогут выбирать только 20% жителей. Какая же это демократия? У нас есть свои силовые структуры. Пусть они и занимаются защитой Эстонии!
Подробнее в повторе!
- Каковы итоги первого чтения законопроекта? Почему так, а не иначе?
- Споров по вопросу лишения права голоса граждан третьих стран нет?
- Как может решиться вопрос избирательных прав серопаспортников?
- Какую позицию займут в этом вопросе бывшие центристы?
- Как будет проходить решающее голосование?
- Скольких избирателей лишатся Нарва и Ласнамяэ?