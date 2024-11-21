Юферева-Скуратовски: эстонцы вправе определять, кто голосует на выборах; Лаатс вступился за неэстонцев

Глубоко неправильно трактовать эту ситуацию с точки зрения того, что людей (постоянно проживающих в Эстонии российских и белорусских граждан – прим. ред.) наказывают. Никто людей не наказывает!

Лаури Лаатс: – В смысле?

Мария Юферева-Скуратовски: – Просто нужно объективно смотреть на ситуацию. Россия пытается вмешиваться в политику Эстонии.

Не понимаю, как Лаури, будучи эстонцем, всего этого не понимает. Даже я, русская женщина, это понимаю!

Лаури Лаатс: – Ты, наверное, одна такая? Единственная.

Мария Юферева-Скуратовски: – Для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны, ее устойчивое развитие, у эстонцев должно быть право определять, кого они хотят видеть среди тех, кто будет голосовать.

Мы не хотим дать право голоса гражданам страны-агрессора, но серопаспортники должны сохранить право голоса, потому что они не связаны ни с одной другой страной, кроме Эстонии. Они находятся под нашей защитой.

Лаури Лаатс: – Не понимаю, что реформисты сделали с Марией, чтобы такую чушь нести в эфире.

Мария Юферева-Скуратовски: – Это очень плохая риторика! Оскорбление оппонента.