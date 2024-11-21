Водители, внимание! На дорогах Эстонии велика опасность гололедицы

Как передала пресс-служба ведомства, с утра в Центральной Эстонии и в Ляэне-Харьюмаа идет снег, а в других регионах Эстонии - дождь или мокрый снег.

Дороги будут в основном влажные после обработки реагентами, в Ляэне-Харьюмаа - покрыты снегом. Температура воздуха от 0 до +4 градусов Цельсия, температура дорожного покрытия - от -2 до +2 градусов. При прояснениях высок риск возникновения гололедицы.

По прогнозу погоды, в течение дня местами ожидаются осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Ближе к вечеру возможна метель, на дорогах сохранится опасность гололедицы.

Департамент транспорта рекомендует отложить поездки тем, у кого автомобиль на летних шинах. Если отложить поездку невозможно, водителям следует быть бдительными и выбирать стиль вождения, соответствующий дорожным условиям.