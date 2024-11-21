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Эстонская полиция пресекла транзит психотропных таблеток в Скандинавию

Редактор: rus.postimees.ee
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Таблетки. Иллюстративное фото
Таблетки. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Эстонские правоохранительные органы приняли участие в международной операции по пресечению транзита психотропных рецептурных препаратов из Южной в Северную Европу, пишет Rus.ERR.

В операции участвовали правоохранители из Румынии, Эстонии, Финляндии и Сербии. В ее ходе задержали 47 человек и конфисковали шесть миллионов таблеток стоимостью около 12,5 млн евро, сообщила прокурор Лийз Вайнола в передаче Ringvaade на телеканале ETV.

По ее словам, психотропные препараты легально производились на заводе в Сербии, но затем в цепочку поставок проникали злоумышленники, которые в основном действовали в Румынии и Сербии. Эстония выступала в качестве транзитного государства, через которое таблетки ввозились в Финляндию и дальше в Норвегию и Швецию.

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