Эстонская полиция пресекла транзит психотропных таблеток в Скандинавию

В операции участвовали правоохранители из Румынии, Эстонии, Финляндии и Сербии. В ее ходе задержали 47 человек и конфисковали шесть миллионов таблеток стоимостью около 12,5 млн евро, сообщила прокурор Лийз Вайнола в передаче Ringvaade на телеканале ETV.

По ее словам, психотропные препараты легально производились на заводе в Сербии, но затем в цепочку поставок проникали злоумышленники, которые в основном действовали в Румынии и Сербии. Эстония выступала в качестве транзитного государства, через которое таблетки ввозились в Финляндию и дальше в Норвегию и Швецию.