В Швеции известный тренер попал в тяжелое ДТП

В конце октября Нильссон на своем автомобиле столкнулся с грузовиком. Тренер с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где находится до сих пор. Его состояние оценивается как стабильное, помимо прочих травм, у Нильссона перелом обеих ног.

«Это крайне грустно. Ми очень любим и ценим Маттиаса», - прокомментировал руководитель лыжной сборной Ларс Эберг.

Нильссон уже долгое время тренирует лучших лыжников Швеции. В 2013 году он начал работать в спортивной академии Дала в Фалуне, где начал тренировать профессиональных лыжников. Через четыре года он вошел в тренерский штаб национальной сборной. Эту должность он покинул весной, после чего индивидуально тренировал лыжников сборной Калле Хальфварссона, Эмиля Даниэльссона и Эрика Рошё.

«Это трагично. Я каждый день молюсь, чтобы все прошло хорошо», - сказал Хальфварссон.

Шведские лыжники выступят на первом соревновании сезона на этих выходных в Бруксвалларне.