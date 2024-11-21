Ford сократит 4000 рабочих мест в Европе

Уже не первый год Ford испытывает трудности и готовит масштабные сокращения на европейских заводах: начале 2023 года компания заявила, что сократит 3800 рабочих мест в Европе, в том числе 1300 в Великобритании.

На этот раз объявлено, что сокращения будут проведены до конца 2027 года и затронут около 3000 рабочих мест в Германии и 800 в Великобритании, что составляет около 14% от 28 000 ее сотрудников в Европе.

«Из-за тяжелой экономической ситуации и более низкого, чем ожидалось, спроса на электромобили, мы дополнительно корректируем производственную программу для новых Explorer и Capri. Это приведет к дополнительным сокращенным рабочим дням на нашем заводе в Кельне в первом квартале 2025 года», – пишет компания.

Подробнее читайте на dv.ee.