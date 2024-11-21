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Гаэль Монфис: Марк Лаял привлек мое внимание еще до его знаменитого матча с Алькарасом

Перевод: Инна Мельникова
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38-летний Гаэль Монфис в лучшие времена был шестой ракеткой мира, но и сейчас занимает весьма достойное - 55-е место.
38-летний Гаэль Монфис в лучшие времена был шестой ракеткой мира, но и сейчас занимает весьма достойное - 55-е место. Фото: Tairo Lutter

«Участвуя в показательных матчах, моя цель всегда – показать лучшие стороны тенниса. В моем случае это значит и настроение, поскольку именно так могу показать, насколько крут теннис», - рассказал знаменитый теннисист Гаэль Монфис накануне матча с лучшим теннисистом Эстонии Марком Лаялом.

Монфиса, который встретится с Лаялом в товарищеском матче на Unibet Arena, не грех назвать легендой теннис. Дюжина побед на турнирах ATP и два полуфинала турниров Большого шлема – не уникальное достижение, как и удержание 6-й позиции в мировом рейтинге в лучшие дни.

Но Монфис на протяжении своей карьеры был не только теннисистом, но и шоуменом. Он напористо играет в теннис, отмечая успешные очки победным танцем и наслаждается каждым проведенным на корте моментом. В своем интервью Монфис похвалил своего соперника, с которым будет играть сегодня, и выразил уверенность в том, что его любимый вид спорта ожидает прекрасное будущее, несмотря на то что многие звезды ушли с корта.

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