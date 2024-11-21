Гаэль Монфис: Марк Лаял привлек мое внимание еще до его знаменитого матча с Алькарасом

Монфиса, который встретится с Лаялом в товарищеском матче на Unibet Arena, не грех назвать легендой теннис. Дюжина побед на турнирах ATP и два полуфинала турниров Большого шлема – не уникальное достижение, как и удержание 6-й позиции в мировом рейтинге в лучшие дни.

Но Монфис на протяжении своей карьеры был не только теннисистом, но и шоуменом. Он напористо играет в теннис, отмечая успешные очки победным танцем и наслаждается каждым проведенным на корте моментом. В своем интервью Монфис похвалил своего соперника, с которым будет играть сегодня, и выразил уверенность в том, что его любимый вид спорта ожидает прекрасное будущее, несмотря на то что многие звезды ушли с корта.