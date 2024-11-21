«Участвуя в показательных матчах, моя цель всегда – показать лучшие стороны тенниса. В моем случае это значит и настроение, поскольку именно так могу показать, насколько крут теннис», - рассказал знаменитый теннисист Гаэль Монфис накануне матча с лучшим теннисистом Эстонии Марком Лаялом.
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Гаэль Монфис: Марк Лаял привлек мое внимание еще до его знаменитого матча с Алькарасом
Монфиса, который встретится с Лаялом в товарищеском матче на Unibet Arena, не грех назвать легендой теннис. Дюжина побед на турнирах ATP и два полуфинала турниров Большого шлема – не уникальное достижение, как и удержание 6-й позиции в мировом рейтинге в лучшие дни.