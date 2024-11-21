ФОТО Лесовоз занесло на скользком участке, бревна оказались на дороге

Рано утром в четверг на дороге между Вильянди и Килинги-Нымме, недалеко от Раудна, большой лесовоз занесло в сторону обочины, при этом прицеп лесовоза перевернулся и груз высыпался на дорогу. По предварительным данным, никто в аварии не пострадал.