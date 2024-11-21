Чт, 21.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ФОТО Лесовоз занесло на скользком участке, бревна оказались на дороге

Copy
Место аварии близ Раудна.
Место аварии близ Раудна. Фото: Elmo Riig

Рано утром в четверг на дороге между Вильянди и Килинги-Нымме, недалеко от Раудна, большой лесовоз занесло в сторону обочины, при этом прицеп лесовоза перевернулся и груз высыпался на дорогу. По предварительным данным, никто в аварии не пострадал.

При этом, по словам участников дорожного движения, на этой трассе дорожное покрытие утром было довольно скользким, и как раз на подъеме в районе Раудна грузовики ехали с учетом данного обстоятельства очень медленно.

Бревна были достаточно быстро удалены с дороги.
Бревна были достаточно быстро удалены с дороги. Фото: Elmo Riig
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх