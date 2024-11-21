Как утверждает председатель специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Анастасия Коваленко-Кылварт, внезапно они отказались от договоренности присутствовать на заседание комиссии. Министр инфраструктуры Владимир Свет просто проигнорировал приглашение.

«Несколько месяцев подряд охотно раздавали интервью о том, как ситуация в Nordica улучшается, идут переговоры о приватизации, однако теперь, когда появились новости о банкротстве авиаперевозчика, прячут головы в песок. У них была возможность участвовать в заседании и по видеосвязи, но, очевидно, представители правительства и руководство Nordica избегают неудобные вопросы», - заявила председатель специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Анастасия Коваленко-Кылварт.

«Это показывает их отношение к государственному имуществу и использованию средств налогоплательщиков, а также к парламенту и комиссии по надзору. Если ранее, на заседании спецкомиссии в связи с проблемами Rail Baltic, министр Свет выражал недовольство тем, что вынужден участвовать в них, то теперь складывается впечатление, что дано распоряжение полностью игнорировать спецкомиссию», - отметила Коваленко-Кылварт.

По словам Анастасии Коваленко-Кылварт, нельзя ограничиваться лишь информацией о том, что Nordica обанкротилась.

«Жители Эстонии должны знать, какие ошибки допускали правительство и руководство авиакомпании на протяжении многих лет, каков общий ущерб и что станет с имуществом компании, - уточнила она. – До сих пор непонятно, каковы были стратегические цели государственной компании, как правительство занималось ее развитием и кто будет нести ответственность в связи со сложившейся ситуацией. Как так получилось, что уже второй раз национальная авиакомпания обанкротилась? По иронии судьбы Nordica и Estonian Air были объявлены банкротом в один день - 20 ноября, с разницей в девять лет».

«Я рада, что на заседание пришел госконтролер Янaр Хольм с коллегой, что подтверждает, что те, кто не зависит напрямую от правительства, хотят изучить обстоятельства и понять, как мы как государство оказались в такой ситуации. Уверена, что госконтролер занят не меньше, чем представители Nordica и правительства», - сказала Анастасия Коваленко-Кылварт.