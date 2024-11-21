Политика в Нарве всегда была похожа на джунгли. Партии не ведут там активной деятельности, избирательные союзы быстро распадаются, и мало у кого есть представление о политической программе. Происходящее вокруг возможного нового союза Катри Райк и Михаила Стальнухина показывает, насколько в Нарве слаба политическая культура, пишет главный редактор изданий Postimees на русском языке Сергей Метлев.
Сергей Метлев ⟩ Миссия Катри Райк: спасение Нарвы непомерной ценой
На этой неделе прекратила существование еще одна крупная фракция городского собрания, состоявшая преимущественно из бывших и нынешних членов Центристской партии.
Эта фракция сформировала большинство в горсобрании и пригласила на пост мэра жителя Тарту и союзника Михаила Кылварта Яана Тоотса, которому теперь грозит отставка.
Бывший член Центристской партии Михаил Стальнухин был членом той же фракции в горсобрании, но теперь с десятью другими членами решил пойти своим путем. Отсюда и переговоры с Катри Райк.
Что делает Катри Райк, которая для большой части общественности стала символом Нарвы как эстонского города? Она ищет возможности укрепить свои позиции к местным выборам 2025 года, поскольку участие в выборах из оппозиции не сулит успеха или даже вообще угрожает крахом.
На выборах 2021 года Райк привела с собой в горсобрание почти половину его нынешних членов, но многие ее предали. Многие нарвские политики привыкли сдавать себя в аренду по нескольку раз за межвыборный период ради материальных благ.
В свете российской агрессии есть опасения, что победу могут одержать новый избирательный союз Михаила Стальнухина и партия Koos Айво Петерсона, обвиняющегося в государственной измене, которые выстраивают серьезную конфронтацию с центральной властью. Это может выражаться, например, в препятствовании переходу на эстоноязычное образование. В таком случае значимость команды Катри Райк в городе может существенно снизиться.
Отношения Стальнухина с нарвскими центристами на самом деле плохие - антипатия с годами накопилась. В 2022 году его исключили из Центристской партии за пророссийские высказывания, и нынешний председатель партии Михаил Кылварт не голосовал тогда против, хотя косвенно дал понять, что недоволен этим решением.
Райк должна была выбрать, сотрудничать ей с центристами, которые ранее жестоко с ней обошлись и не предложили бы ей пост мэра, или с новой компанией Стальнухина, которая соответствующее предложение сделала.
Третий вариант - продолжать сидеть в оппозиции, наблюдая за происходящим, без каких-либо гарантий успеха на выборах. Было бы ошибочно считать, что местные центристы сильно отличаются в своих взглядах от Стальнухина: они просто умеют держать язык за зубами.
На первой пресс-конференции возможной новой городской власти Михаил Стальнухин, назвавший Эстонскую Республику Эстонской ССР и выступавший против переноса советского танка-памятника, к настоящему моменту сумел объединить вокруг себя треть горсобрания. Эти люди считают, что новая сделка с Райк может быть выгоднее, чем сделка с лидером местных центристов Алексеем Евграфовым.
Решение Райк сесть за один стол со Стальнухиным вызывает у многих идиосинкразию, но хочет ли широкая эстонская общественность и нарвитяне, чтобы Райк вытеснили из города? Для Эстонии это было бы плохо, а для многих прогрессивно мыслящих жителей Нарвы это стало бы настоящей катастрофой.
На сегодняшний день многие сторонники Катри Райк заявили, что не поддержат соглашение с новой фракцией Стальнухина «Нарва 2.0». Для Нарвы привычен подобный хаос.
К сожалению, многие нарвские избиратели не видят в этом большой проблемы или просто никому не доверяют.
Глубинная проблема Нарвы остается нерешенной: демократия в городе остается слабой и бесструктурной, политическая осознанность многих избирателей слишком туманна, а ответственных политиков, способных быть мостом между Нарвой и остальной Эстонией, катастрофически мало.