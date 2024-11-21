Сергей Метлев Миссия Катри Райк: спасение Нарвы непомерной ценой

На этой неделе прекратила существование еще одна крупная фракция городского собрания, состоявшая преимущественно из бывших и нынешних членов Центристской партии.

Эта фракция сформировала большинство в горсобрании и пригласила на пост мэра жителя Тарту и союзника Михаила Кылварта Яана Тоотса, которому теперь грозит отставка.

Бывший член Центристской партии Михаил Стальнухин был членом той же фракции в горсобрании, но теперь с десятью другими членами решил пойти своим путем. Отсюда и переговоры с Катри Райк.

Что делает Катри Райк, которая для большой части общественности стала символом Нарвы как эстонского города? Она ищет возможности укрепить свои позиции к местным выборам 2025 года, поскольку участие в выборах из оппозиции не сулит успеха или даже вообще угрожает крахом.

Михаил Стальнухин и Катри Райк на пресс-конференции в понедельник. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

На выборах 2021 года Райк привела с собой в горсобрание почти половину его нынешних членов, но многие ее предали. Многие нарвские политики привыкли сдавать себя в аренду по нескольку раз за межвыборный период ради материальных благ.

В свете российской агрессии есть опасения, что победу могут одержать новый избирательный союз Михаила Стальнухина и партия Koos Айво Петерсона, обвиняющегося в государственной измене, которые выстраивают серьезную конфронтацию с центральной властью. Это может выражаться, например, в препятствовании переходу на эстоноязычное образование. В таком случае значимость команды Катри Райк в городе может существенно снизиться.