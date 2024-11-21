Посол Великобритании в России в 2004-2008 годах, сэр Тони Брентон заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки, чтобы положить конец войне с Россией, но это не означает рисков вторжения ВС РФ в Эстонию или в Польшу.
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Утверждения, что Россия может вторгнуться в Эстонию после Украины – полная чушь, заявил бывший посол Великобритании в РФ
Украине, чтобы положить конец войне, скорее всего придется заплатить, уступив часть своих земель Москве, заявил бывший посол Великобритании в России. Сэр Тони Брентон в комментарии для Sky News, отметил, что для работы Трампа над примирением сторон «дорога открыта».