Китайские ученые сделали открытие, которое может помочь людям, страдающим лишним весом

В 62-дневном исследовании приняли участие 25 человек с избыточным весом, которые следовали программе IER - режиму ограничения калорий в некоторые дни и частичному голоданию в другие. В среднем участники потеряли 7,8 процента своего веса, или 7,6 килограмма. В то же время наблюдались изменения в областях мозга, связанных с аппетитом и аддиктивным поведением, а также в составе микробиома кишечника.

По мнению авторов исследования, связь между кишечником и мозгом сложная и двусторонняя. Например, бактерии, живущие в кишечнике, производят нейротрансмиттеры, которые влияют на мозг, в то время как мозг контролирует пищевое поведение, а состав микробиома меняется в зависимости от диеты.

Однако точные механизмы происходящего остаются неясными. Изменения, обнаруженные в головном мозге, например, в нижней лобной доле, были связаны с регуляцией силы воли и потреблением пищи. Было обнаружено, что некоторые бактерии, такие как Coprococcus Comes и Eubacterium Hallii, также связаны с активностью в этих областях мозга.

Более миллиарда человек во всем мире страдают от ожирения, что увеличивает риск возникновения ряда проблем со здоровьем, включая болезни сердца и рак. Исследователи надеются, что дальнейшие исследования помогут прояснить взаимодействие между мозгом и кишечником, а также обнаружить ключевые микробиомы и области мозга, которые помогают эффективно регулировать вес, сообщает Science Alert.

Исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.