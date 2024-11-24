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ИНТЕРВЬЮ Знаменитые эстонские огурцы будет выращивать новый руководитель: пора попробовать что-то новое в жизни

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Свежие длинные огурцы в Луунья растут постоянно, хотя спрос иногда довольно сильно колеблется, говорит Райво Кюласепп.
Свежие длинные огурцы в Луунья растут постоянно, хотя спрос иногда довольно сильно колеблется, говорит Райво Кюласепп. Фото: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Райво Кюласепп (65 лет), один из владельцев Grüne Fee Eesti AS, крупнейшего в Эстонии предприятия, производящего свежие огурцы, салаты и двадцать различных видов зелени, отходит от управления предприятием, но готов, если это будет необходимо, поддерживать и делиться своим мнением.

Постепенно передав бразды правления новому генеральному директору Кристо Эйзенбергу, Кюласепп, который более сорока лет проработал в садоводческом предприятии, расположенным в волости Луунья Тартумаа, теперь спит «до тех пор, пока сон не пройдет». В начале дня он с радостью берет в руки свежую бумажную газету, на что раньше удавалось найти время далеко не каждое утро.

Если сравнить экономику с изменением уровня моря, то Кюласепп повидал за прошедшее время произошло множество изменений, как взлетов, так и падений. Выход из этих вихрей, по-видимому, изрядно потрепал его дух. Однако его выражение лица становится светлее, когда он говорит о своих внуках – дважды дедушка, он с нетерпением ждет того дня, когда младший из них пойдет в школу. Помимо близких, больше времени теперь уделяется хобби, связанным с физкультурой и спортом.

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