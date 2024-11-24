ИНТЕРВЬЮ Знаменитые эстонские огурцы будет выращивать новый руководитель: пора попробовать что-то новое в жизни

Райво Кюласепп (65 лет), один из владельцев Grüne Fee Eesti AS, крупнейшего в Эстонии предприятия, производящего свежие огурцы, салаты и двадцать различных видов зелени, отходит от управления предприятием, но готов, если это будет необходимо, поддерживать и делиться своим мнением.
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Постепенно передав бразды правления новому генеральному директору Кристо Эйзенбергу, Кюласепп, который более сорока лет проработал в садоводческом предприятии, расположенным в волости Луунья Тартумаа, теперь спит «до тех пор, пока сон не пройдет». В начале дня он с радостью берет в руки свежую бумажную газету, на что раньше удавалось найти время далеко не каждое утро.