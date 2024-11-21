Россия сейчас прилагает усилия, направленные на то, чтобы сбалансировать ситуацию на стратегическом уровне и заставить Украину изменить свои принципы коммуникации. С этой целью проводятся многочисленные инфооперации, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Россия с помощью операций влияния старается поймать Запад на крючок
Reuters сообщает, что президент России готов обсудить соглашение о прекращении огня в Украине с избранным президентом Трампом, но не желает уступать территории. Самая важная фраза в этой новости заключается в том, что Reuters получило эту информацию от пяти различных российских источников, и эта информация исходит от российских чиновников (иными словами, это инсайдерская информация). Пресс-секретарь администрации президента России быстро заявил, что российский президент не согласен заморозить конфликт, хотя на самом деле от переговоров не отказывается.
В течение вчерашнего дня в СМИ можно было заметить некоторую информацию о том, что глава офиса президента Украины планирует встретиться с переходной командой президента Трампа в США, чтобы обсудить планы новой администрации в отношении Украины.
Прямо сейчас российскому правительству очень нужны СМИ, чтобы говорить о требованиях и позиции России и - в лучшем случае - создать впечатление, что Трамп пытается сделать России прямые предложения за счет интересов Украины.
В то же время то, что было опубликовано агентством Reuters, дало России возможность еще раз продемонстрировать, что ее требования - это нечто большее, чем просто замораживание конфликта. В общем, такая многомесячная медиаигра вокруг требований России помогает незаметно делать претензии РФ к Украине все более легитимными.
При активном освещении этой темы в СМИ было упущено из виду, что Россия также протолкнула в прессу другой нарратив об условиях прекращения войны, который она использовала и раньше, уже с момента аннексии Крыма, но особенно активно - в течение 2022 года. Согласно этому видению, в Киеве должно быть сформировано контролируемое Россией правительство, а западная Украина должна быть разделена между Польшей, Венгрией и Румынией.
Это очень многоуровневая операция влияния, которая очень хорошо описывает геополитическое мышление российского руководства. На данный момент эта история служит скорее тактической цели - посеять путаницу.
Медведев занял нишу Жириновского
Бывший президент России и нынешний заместитель главы Совета национальной безопасности Дмитрий Медведев пригрозил ядерными ударами по Киеву и объектам НАТО в ответ на разрешение США использовать поставленные Украине ракеты для нападения на российскую территорию.
Бывший президент России принял на себя роль, оставшуюся вакантной после смерти видного российского политика Жириновского в апреле 2022 года. Работает простая схема влияния, когда человек с достаточно высоким политическим статусом постоянно озвучивает радикальные угрозы и идеи в отношении противников России.
Официальный уровень власти в России, похоже, игнорирует эти заявления и не реагирует на них. Однако если постоянно повторяется одна и та же угроза, можно заметить, что мировая пресса нередко сама начинает повторять эти истории. Это создает нужный РФ фон, а иногда даже и ожидание агрессивного давления со стороны России.
Вчера посольство США в Киеве (а позже и некоторые европейские посольства) объявили, что останутся закрытыми, поскольку располагают информацией о том, что Россия планирует нанести особо крупный ракетный удар по Киеву. Это было воспринято как ответ на решение США разрешить ракетные удары по России.
Позже выяснилось, что в Интернете появилось сообщение от имени украинской военной разведки, предупреждающее о запланированной Россией исключительно масштабной атаке. Чуть позже украинская военная разведка заявила, что это дезинформационная кампания, организованная Россией.
Нет никаких оснований высмеивать кого-либо за реакцию на подобную информацию в зоне боевых действий. Отдельная правда, вероятно, состоит в том, что Россия сейчас не имеет возможности организовать какой-либо особо крупный воздушный удар по Киеву, как она это ранее неоднократно делала с начала войны. В настоящее время Россия работает над информационными операциями по сбалансированию ситуации на стратегическом уровне после последних решений администрации президента США. Россия всегда организует авиаудары в максимально возможной степени.
Изменения в коммуникации со стороны Киева
С сентября Украина изменила свою коммуникационную политику. В прошлом украинская военная разведка (ГУР) была очень активна в средствах массовой информации и имела нескольких официальных спикеров. Например, очень активно комментировались результаты атак украинских дронов, когда украинские разведчики представляли свою разведывательную информацию, аналитически оценивая ситуацию.
Слишком долгосрочные прогнозы часто не точны, и качественной разведывательной организации трудно быть одним из главных представителей позиции страны в прессе. По какой-то причине сейчас произошли изменения, и эта функция была передана различным активным людям и организациям в Украине. Поскольку многие из них активно занимаются мониторингом российского медиапространства, уже не всегда можно четко отличить информацию украинской разведки от информации из других источников.
Именно с учетом этого момента следует оценивать и вчерашние описания результатов атаки дронов в России от различных экспертов и наблюдателей. Известный военный эксперт и эксперт в области связи Андрей Коваленко сообщил, что помимо упомянутых ранее промышленных объектов вчера дроны также атаковали более крупный арсенал боеприпасов возле деревни Котово в Новгородской области (это северо-запад России). Цель расположена примерно в 700 км от границы с Украиной. Помимо обычных артиллерийских боеприпасов там хранятся также привезенные из Северной Кореи ракеты «Искандер», зенитные ракеты и баллистические ракеты КН23.
Сообщения о взрывах и работе ПВО появились сегодня ночью из Ростовской области, из райцентра на берегу Азовского моря, где расположен штаб Южного военного округа российской армии, откуда ведется координирование войны против Украины.
Сегодня ночью Россия выпускала в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95М и истребители МиГ-31. Сообщается, что крылатые ракеты вошли в воздушное пространство Украины. Есть также сообщения о выпускании Россией как минимум двух баллистических ракет. По предварительной информации, похоже, что основной целью атаки был город Днепр. В городе пострадал один промышленный завод и позднее были ликвидированы два пожара.
Положение на поле боя
Число ударов российской армии на фронтах вчера несколько возросло, а основные направления атак остались прежними.
На Курском направлении продолжаются очень ожесточенные бои. Серьезных изменений в дислокации войск нет. Вчера в СМИ появилась информация о том, что Украина впервые применила в регионе поставленную Великобританией крылатую ракету Storm Shadow. За несколько часов до атаки ряд изданий опубликовали сообщения о том, что Украина имеет разрешение на использование этих ракет для ударов по территории России.
Позже издание Defense Express написало, видимо, со ссылкой на украинские источники, что атака пришлась на бункер, где находилось командование группировки российской армии, сражающейся в Курской области, и северокорейские генералы. Российские блогеры утверждают, что в атаке приняли участие двенадцать ракет Storm Shadow, в некоторых постах пишут, что их было днесять.
На опубликованном видео видно три попадания, признаков эффективной деятельности ПВО нет. На основании этого материала судить о результатах атаки невозможно.
По данным южнокорейской службы безопасности, в Курской области сосредоточено 10 900 северокорейских военнослужащих. По информации Сеула, они включены в состав российских войск, осуществляющих атаки, в качестве более мелких подразделений.
Позиционные бои на направлении Харькова продолжаются без каких-либо изменений.
На направлении Купянска и Лимана интенсивность атак российской армии возросла в весьма значительной степени. Есть сообщения о незначительном прогрессе сил агрессора, но они еще должны быть подтверждены в ближайшие дни. На Северском направлении армия РФ ограничилась действиями авиации и артиллерии.
По данным украинского штаба в Бахмутском районе, российская армия наступала там в основном с помощью авиации, о каких-либо крупных наступательных попытках сухопутных войск не сообщалось. В социальных сетях продолжает публиковаться противоречивая информация о ситуации в городе Часов Яр. Усилились атаки российской армии на город Торецк. Большинство атак осуществляется небольшими группами пехоты, а бои в основном идут в «серой зоне».
Активное наступление продолжается в направлении Покровска, и российской армии вчера также удалось незначительно улучшить свои позиции. Активное наступление также продолжалось и юго-западнее Донецка, и в небольшой степени российским частям удалось продвинуться на север из района города Угледар.
При этом российские части бездействовали на Южном фронте. Активные бои происходят только в районе островов на реке Днепр.