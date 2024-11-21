Reuters сообщает, что президент России готов обсудить соглашение о прекращении огня в Украине с избранным президентом Трампом, но не желает уступать территории. Самая важная фраза в этой новости заключается в том, что Reuters получило эту информацию от пяти различных российских источников, и эта информация исходит от российских чиновников (иными словами, это инсайдерская информация). Пресс-секретарь администрации президента России быстро заявил, что российский президент не согласен заморозить конфликт, хотя на самом деле от переговоров не отказывается.

В течение вчерашнего дня в СМИ можно было заметить некоторую информацию о том, что глава офиса президента Украины планирует встретиться с переходной командой президента Трампа в США, чтобы обсудить планы новой администрации в отношении Украины.

Прямо сейчас российскому правительству очень нужны СМИ, чтобы говорить о требованиях и позиции России и - в лучшем случае - создать впечатление, что Трамп пытается сделать России прямые предложения за счет интересов Украины.

В то же время то, что было опубликовано агентством Reuters, дало России возможность еще раз продемонстрировать, что ее требования - это нечто большее, чем просто замораживание конфликта. В общем, такая многомесячная медиаигра вокруг требований России помогает незаметно делать претензии РФ к Украине все более легитимными.