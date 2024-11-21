МВД: в Эстонии проживает более 60 000 лиц без гражданства

Как сообщили BNS в Министерстве внутренних дел, по состоянию на 1 ноября в Эстонии проживало 78 623 гражданина России, 2667 граждан Беларуси и 60 517 человек, не определившихся с гражданством, имеющих действительные разрешения на проживание и вид на жительство.

Депутат Рийгикогу Ээрик-Нийлес Кроссь на заседании Рийгикогу в среду напомнил, что в 1992 году в Эстонии проживало примерно 480 000 человек с неопределенным гражданством.

«Точно неизвестно, сколько граждан России проживало в Эстонии в то время, но, вероятно, их были тысячи», - предположил Кросс.

По словам Кросся, к 2011 году ситуация сложилась таким образом, что из тех людей, которые считали себя русскими по этническому признаку, в Эстонии 54 процента были гражданами Эстонии, 24,3 процента - гражданами России и 21,1 процента - лицами без гражданства, или обладателями серых паспортов. «Среди русскоязычных в возрасте до 17 лет 84,5 процента были гражданами Эстонии. Тенденция, как говорят в Эстонии, такова, что 58,8 процента всех эстонских русских имели эстонское гражданство», - отметил Кроссь.