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Спасатели потушили загоревшийся в поле автомобиль, инцидентом занимается полиция

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Горящий автомобиль. Иллюстративное фото.
Горящий автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Ida-Eesti päästekeskus

В среду вечером спасатели потушили автомобиль, загоревшийся рядом с железной дорогой в волости Виймси, при этом расследованием инцидента продолжает занимается полиция.

В среду в 22.25 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на поле рядом с железнодорожными путями в деревне Эйгрумяэ видно большое пламя. Спасатели из Пирита приехали туда на квадроцикле, чтобы проверить ситуацию.

При приближении к огню выяснилось, что посреди поля горит автомобиль. Рядом с автомобилем не было ни людей, ни каких-либо построек. Спасатели потушили пожар к 23.09.

Полиция продолжает работу по выяснению обстоятельств происшествия, сообщили в Пыхьяском спасательном центре.

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