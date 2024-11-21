В среду вечером спасатели потушили автомобиль, загоревшийся рядом с железной дорогой в волости Виймси, при этом расследованием инцидента продолжает занимается полиция.
Спасатели потушили загоревшийся в поле автомобиль, инцидентом занимается полиция
В среду в 22.25 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на поле рядом с железнодорожными путями в деревне Эйгрумяэ видно большое пламя. Спасатели из Пирита приехали туда на квадроцикле, чтобы проверить ситуацию.
При приближении к огню выяснилось, что посреди поля горит автомобиль. Рядом с автомобилем не было ни людей, ни каких-либо построек. Спасатели потушили пожар к 23.09.
Полиция продолжает работу по выяснению обстоятельств происшествия, сообщили в Пыхьяском спасательном центре.