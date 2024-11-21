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ГАЛЕРЕЯ Тяжелая авария: спасателям пришлось вырезать пострадавшего из салона

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Сегодня в 10:05 на шоссе Пярну-Раквере-Сымеру в деревне Яндья волости Тюри произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Два автомобиля столкнулись на заснеженной дороге.

По предварительной информации, два автомобиля - Citroen и Volkswagen - столкнулись на 64-м километре шоссе. Автомобили были настолько сильно повреждены, что спасателям пришлось вырезать пострадавшего из салона. 

На месте происшествия работают две машины скорой помощи. По предварительным данным, в машинах находились три человека.

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