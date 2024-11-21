Bolt хочет на уровне ЕС модернизировать правила райдшеринга

«Райдшеринг - важная часть повседневной жизни городских жителей, но устаревшие правила во многих странах сдерживают развитие сектора, - считает президент Bolt Евгений Кабанов. - Нам нужно общеевропейское регулирование, которое отвечало бы сегодняшним потребностям и обеспечивало бы ясность как для водителей, так и для пассажиров».

Например, в таких городах, как Рим, Афины, Барселона и Дублин, до половины заказанных поездок остаются невыполненными из-за устаревших правил. В Германии существует правило, согласно которому таксист после окончания поездки должен вернуться в «гараж» компании и не может принять новый заказ. В Барселоне существует правило, согласно которому между размещением заказа и прибытием автомобиля должно пройти минимум 15 минут. Новый законопроект Люксембурга предусматривает изменение, согласно которому услугу поездки следует заказывать как минимум за час.