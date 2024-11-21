Bolt в сотрудничестве с 13 партнерами призвал Европейский cоюз создать единую нормативную базу для совместного использования поездок и транспортных услуг на основе спроса. В компании поясняют, что цель состоит в том, чтобы внести свой вклад в решение проблем мобильности европейских городов и поддержать устойчивое развитие этой области.
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Bolt хочет на уровне ЕС модернизировать правила райдшеринга
«Райдшеринг - важная часть повседневной жизни городских жителей, но устаревшие правила во многих странах сдерживают развитие сектора, - считает президент Bolt Евгений Кабанов. - Нам нужно общеевропейское регулирование, которое отвечало бы сегодняшним потребностям и обеспечивало бы ясность как для водителей, так и для пассажиров».