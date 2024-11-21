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Идея министра: снизить минимальную зарплату для иностранных рабочих вне квот

Редактор: rus.postimees.ee
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

В экономическом блоке правительства предложили сделать исключение для квалифицированной рабочей силы в секторах с высокой нехваткой кадров, где невозможно заполнить рабочие места жителями Эстонии, и установить минимальное требование к оплате труда на уровне одной средней брутто-зарплаты, пишет dv.ee.

Сегодня для трудоустройства иностранного работника вне миграционной квоты требуется платить ему как минимум 1,5 средней брутто-зарплаты.

«Если мы хотим, чтобы экономика Эстонии росла, мы должны обеспечить лучшую доступность квалифицированной рабочей силы для секторов, создающих высокую добавленную стоимость и ориентированных на экспорт. Упрощение контролируемой трудовой миграции – это давно ожидаемый шаг со стороны предпринимателей, поскольку наличие достаточного количества квалифицированных специалистов крайне важно для увеличения экспорта», – подчеркнул министр экономики и промышленности Эркки Кельдо на встрече экономического блока правительства 15 ноября.

Кельдо добавил, что все приезжающие на работу в Эстонию проходят проверку и должны иметь действующий трудовой договор.

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