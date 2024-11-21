Идея министра: снизить минимальную зарплату для иностранных рабочих вне квот

Сегодня для трудоустройства иностранного работника вне миграционной квоты требуется платить ему как минимум 1,5 средней брутто-зарплаты.

«Если мы хотим, чтобы экономика Эстонии росла, мы должны обеспечить лучшую доступность квалифицированной рабочей силы для секторов, создающих высокую добавленную стоимость и ориентированных на экспорт. Упрощение контролируемой трудовой миграции – это давно ожидаемый шаг со стороны предпринимателей, поскольку наличие достаточного количества квалифицированных специалистов крайне важно для увеличения экспорта», – подчеркнул министр экономики и промышленности Эркки Кельдо на встрече экономического блока правительства 15 ноября.