В экономическом блоке правительства предложили сделать исключение для квалифицированной рабочей силы в секторах с высокой нехваткой кадров, где невозможно заполнить рабочие места жителями Эстонии, и установить минимальное требование к оплате труда на уровне одной средней брутто-зарплаты, пишет dv.ee.
Идея министра: снизить минимальную зарплату для иностранных рабочих вне квот
Сегодня для трудоустройства иностранного работника вне миграционной квоты требуется платить ему как минимум 1,5 средней брутто-зарплаты.
«Если мы хотим, чтобы экономика Эстонии росла, мы должны обеспечить лучшую доступность квалифицированной рабочей силы для секторов, создающих высокую добавленную стоимость и ориентированных на экспорт. Упрощение контролируемой трудовой миграции – это давно ожидаемый шаг со стороны предпринимателей, поскольку наличие достаточного количества квалифицированных специалистов крайне важно для увеличения экспорта», – подчеркнул министр экономики и промышленности Эркки Кельдо на встрече экономического блока правительства 15 ноября.
Кельдо добавил, что все приезжающие на работу в Эстонию проходят проверку и должны иметь действующий трудовой договор.
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