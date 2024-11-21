Земельный департамент: что происходило в октябре на эстонском рынке недвижимости

По данным Земельного департамента, в октябре 2024 года на рынке недвижимости было совершено 3983 сделки купли-продажи, что на 11 процентов больше, чем в сентябре, и на 17 процентов больше, чем в октябре прошлого года. Общая сумма сделок составила 491 миллион евро, что на 17 процентов больше, чем в прошлом месяце и на 43 процента больше, чем в октябре прошлого года.

С жилой квартирной собственностью заключено 2 007 сделок, с застроенными земельными участками – 735, с незастроенными земельными участками – 983 сделки. По всем видам недвижимости наблюдался рост количества сделок по сравнению с предыдущим годом. Количество сделок с квартирами увеличилось на 11 процентов, с застроенными участками - на 25 процентов, с незастроенными - на 24 процента.

В Таллинне с квартирной собственностью, использующейся как жилая площадь, было заключено 836 сделок, что на 17 процентов больше, чем в сентябре, и примерно на 23 процента больше, чем в прошлом году. Число продаж квартир в столичных новостройках выросло с 75 сделок в сентябре до 106 сделок в октябре, то есть изменение составило 41 процент по сравнению с прошлым месяцем, а по сравнению с прошлым годом количество сделок сократилось примерно на 20 процентов.

Число сделок с таллиннскими квартирами на вторичном рынке увеличилось как за месяц, так и за год – на 14 процентов по сравнению с прошлым месяцем и на 33 процента в годовом исчислении. В октябре на рынке квартир Пярну было совершено 76 сделок, что на 27 процентов больше, чем в прошлом месяце, и на 17 процентов меньше, чем в прошлом году. В октябре в Тарту была продана 171 квартира, из них 151 на вторичном рынке и 20 – в новых домах. По сравнению с прошлым месяцем рост составляет девять процентов, а по сравнению с годом количество сделок увеличилось на 40 процентов.

Результаты анализа сделок купли-продажи квартир показали, что в октябре квадратный метр квартиры в Таллинне стоил в среднем 2980 евро, то есть цена квадратного метра за год снизилась на четыре процента. В том числе квадратный метр новой квартиры в столице стоил в октябре в среднем 4300 евро, а квадратный метр бывшей в использовании квартиры – 2772 евро. В Тарту средняя цена квадратного метра квартиры составила 2505 евро, что примерно на девять процентов больше, чем годом ранее. Средняя цена квадратного метра квартиры в Пярну в октябре составила 2047 евро, то есть за год цена снизилась на 14 процентов.

С более детальным анализом можно ознакомится ЗДЕСЬ.