Президент Джо Байден намерен списать 4,6 миллиарда долларов украинского долга Соединенным Штатам. Об этом сообщает радио «Свобода» со ссылкой на Bloomberg.
Администрация Байдена хочет списать долги Украины
Эта сумма составляет половину 9-миллиардного займа, выделенного Конгрессом Украине весной нынешнего года в рамках 60-миллиардного пакета помощи Киеву. Как говорится в письме администрации Байдена Конгрессу, прощение части долга «поможет Украине одержать верх в национальных интересах Соединенных Штатов и партнеров по Евросоюзу, G-7 и НАТО».
В апреле эти деньги были выделены в виде кредита по инициативе законодателей-республиканцев, первоначально эту идею выдвинул Дональд Трамп. Возможность прощения долга была предусмотрена решением Конгресса.
Как пишет Bloomberg, это решение президента Байдена - одно из нескольких решений последнего времени, цель которых предоставить Киеву как можно больше помощи в остающиеся два месяца его президентства. В среду было также объявлено о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 275 миллионов долларов.
В рамках этого пакета она получит противопехотные мины. Администрация Байдена пытается гарантировать, что Киев получит все средства и вооружения, выделенные ему решением Конгресса до ухода Джо Байдена из Белого дома.