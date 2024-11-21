Пьяный сначала повздорил с таксистом, а потом укусил полицейского

В понедельник, 18 ноября, около 23.00 в полицию поступил вызов на улицу Рюйтли в Пярну. Возле гостиницы Pärnu клиент такси, употреблявший алкоголь, пнул ногой машину такси в ходе возникшей ссоры с таксистом. Когда туда приехала полиция, сотрудники правоохранительных органов сначала хотели проверить у дебошира документы, но он отказался сотрудничать.