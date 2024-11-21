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Пьяный сначала повздорил с таксистом, а потом укусил полицейского

Перевод: Павел Соболев
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Полицейский микроавтобус. Иллюстративное фото.
Полицейский микроавтобус. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

Вместо того, чтобы показать полицейским свой документ, мужчина, нарушавший порядок в центре Пярну, впился в одного из стражей порядка зубами.

В понедельник, 18 ноября, около 23.00 в полицию поступил вызов на улицу Рюйтли в Пярну. Возле гостиницы Pärnu клиент такси, употреблявший алкоголь, пнул ногой машину такси в ходе возникшей ссоры с таксистом. Когда туда приехала полиция, сотрудники правоохранительных органов сначала хотели проверить у дебошира документы, но он отказался сотрудничать.

«По предварительной информации, мужчина начал оскорблять полицейских и замахиваться на них руками, поэтому полицейские решили надеть на него наручники, и тогда он укусил одного из полицейских», - заявила прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Маарья Густавсон.

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