«Он так до дома и не доехал»: как россиянина судили в Украине за сутенерство, а в Москве обвинили в госизмене

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Безвизовый въезд по украинским законам позволял Арчакову находиться в стране не более трех месяцев. Но он остался в Украине нелегально. В судах Днепра, когда его судили за сутенерство, он утверждал, что все эти годы неофициально работал «в заведениях общепита».

«Он на заработки уехал лет 7-8 назад. Я слышал, что у него в Украине другая семья и даже ребенок вроде есть», - говорит Рустам. Сначала, по его словам, Саид отправился на заработки в Москву - его жена в Дагестане тогда ждала второго ребенка. «Монету [деньги] присылал он детям, потом они с женой поссорились, связь пропала с ним и он каким-то боком в Днепропетровске оказался».

К моменту задержания в Москве Арчаков был в разводе. На суде по выдворению из Украины в 2022 году он жаловался, что ЗАГС отказался зарегистрировать в Днепре его «фактические брачные отношения». Он говорил, что в 2019 и 2020 годах у него родились сын и дочь, и просил не лишать его возможности содержать новую семью и участвовать в лечении больного сына.

Российским судам после задержания на родине Арчаков сообщал, что он отец четырех детей, и подмосковные суды формально учитывали это в качестве «смягчающего обстоятельства». Но все равно оставляли его под арестом.

«А что такого надо сделать, чтобы за измену родине сказали?»