Би-би-си узнала историю обвиняемого в госизмене Саитхусена Арчакова - официально о нем ничего не известно, кроме фамилии и инициалов. Мигранта из Дагестана судили в Украине за сутенерство, а во время войны выдворили из страны. Теперь - уже в России - Арчакова обвиняют в связях с ВСУ и чеченским батальоном, воюющим на стороне Украины.
«Он так до дома и не доехал»: как россиянина судили в Украине за сутенерство, а в Москве обвинили в госизмене
До ареста по делу о госизмене он провел четыре месяца в подмосковных спецприемниках.
Организация «мест разврата»
В июле 2022 года, на пятый месяц непрекращающихся обстрелов украинских городов, Украина впервые за четверть века вводит визовый режим для россиян. Контроль усиливается и в отношении уже осевших в Украине мигрантов из России: «нелегалов» в разгар войны высылают из страны, даже несмотря на наличие в Украине родственников.
37-летний Саитхусен Арчаков к этому моменту живет без регистрации в украинском городе Днепр уже шесть лет - его штрафуют и требуют выехать в Россию или «третью страну». Но он остался в Украине. 16 августа Бабушкинский районный суд в Днепре удовлетворил иск миграционной службы Украины и отправил Арчакова в спецприемник для иностранцев для высылки из страны, в Николаев, где по ночам были слышны сильные взрывы в разных районах города.
Арчаков просил дать ему возможность уехать в Европу, а не выдворять в Россию, из-за риска преследования по политическим мотивам, «а именно за поддержку государственности Украины». Незадолго до суда он даже якобы обращался к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой «помочь разобраться в его ситуации», но ответ получить не успел, говорится в решении суда. Би-би-си дозвонилась адвокату Антонине Косовской, которая защищала Арчакова по делу о выдворении в 2022 году, но она не ответила на вопросы о нем.
Суд в Днепре признал, что ни одного доказательства своей «активной общественной позиции» россиянин не предъявил, а придумал ее, чтобы избежать выдворения еще в 2016 году, когда его впервые задержали за нарушение миграционного режима. Арчаков тогда не смог предоставить распечатки с его проукраинскими высказываниями, осуждением российской власти за агрессию в Украине в соцсетях, говорится в решении.
Мигрант жаловался, что ему не дали пригласить в свидетели двух бывших соседей из России, которые якобы могли подтвердить, что из-за его проукраинских высказываний в соцсетях им интересовалась полиция. Суд счел его заявления голословными, отметив, что у россиянина было достаточно времени для представления доказательств.
Би-би-си проукраинских высказываний Арчакова в соцсетях не нашла.
В 2016 году Арчаков по решению суда должен был покинуть Украину самостоятельно, с запретом въезда на три года. Но он не уехал. В 2019 году его и жительницу Днепра Наталью Ледневу задержали в Днепре по делу о сутенерстве и организации «мест разврата». Связаться с Ледневой Би-би-си не удалось.
В материалах дела говорится, что они подыскивали и нанимали «на высокооплачиваемую работу» девушек для оказания интимных услуг в «квартирах разврата», рекламируя их через интернет. Половину выручки секс-работницы отдавали Арчакову и его партнерше. Обоих отправили в СИЗО.
Но через два месяца суд в Днепре отклонил ходатайство прокурора о продлении им меры пресечения и, ссылаясь на практику ЕСПЧ по делам против Украины, России и других стран, отправил пару под домашний арест. Подельники признали вину и в 2019 году получили по пять лет условно с трехлетним испытательным сроком. В России за такие преступления тоже предусмотрено до пяти лет лишения свободы и на практике тоже можно отделаться условным сроком.
По приговору в течение трех лет Арчаков был обязан отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции Днепра. Когда испытательный срок закончился, в Украине уже шла полномасштабная война.
«Он где-то в бегах был. Где-то прятался, работал, — рассказал про жизнь Арчакова в Украине один из его друзей Рустам (Би-би-си изменила имя собеседника ради его безопасности). — Его задержали и вроде бы хотели забрать на войну, воевать за Украину. Но не получилось, он сам не хотел этого». Подтвердить или опровергнуть достоверность сведений о предложении Арчакову воевать в ВСУ Би-би-си не удалось. Би-би-си направила запрос в миграционную службу Украины и ожидает ответа.
Миграционщики, передавая дело Арчакова в суд в 2022-м, припомнили, что тот много лет якобы «вызывающе» уклоняется от выезда из Украины, а кроме этого, будучи «нелегальным мигрантом», занимался сутенерством.
9 сентября 2022 года миграционная служба Украины отчиталась о выдворении россиянина. В какую страну его выслали - в материалах дела не уточняется. Бабушкинский районный суд Днепра и Государственная миграционная служба Украины на запросы Би-би-си не ответили.
Замначальника Госпогранслужбы Украины Сергей Сердюк в письменном ответе на вопросы Би-би-си отказался раскрыть, в какую страну отправили россиянина, сославшись на то, что по украинскому закону «Об информации» - это конфиденциальные сведения. Середюк также не ответил, в какие страны после начала полномасштабного вторжения высылали депортированных граждан России, но уточнил, что украинский закон «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» позволяет депортировать нарушителей как в страну происхождения, так и в третьи страны.
«Процедура выдворения, в отличие от экстрадиции, означает, что выдворять за нарушение миграционного режима можно в любую страну, которая согласна принять выдворяемого или в которую у него есть право въезда - например, в Молдову россияне могут въезжать без визы», - подтвердил Би-Би-Си юрист по миграционным делам, попросивший об анонимности.
Уже через месяц после выдворения Саид (так называет себя сам Арчаков и его знакомые) стал публиковать в TikTok видеоролики из столицы Молдовы - как он ходил на концерт и на футбол. Летом 2023 года Арчаков убирал сено в молдавском селе Флорены и выкладывал оттуда селфи с другими рабочими.
Друг Арчакова Рустам сказал Би-би-си, что из Молдовы тот решил уехать в Москву. В Россию Саид вернулся через год и три месяца после высылки из Украины.
«Братан, домой еду»
«Он мне во "ВКонтакте" фотки скинул - типа на самолет садится, и голосовое отправил: "Братан, домой еду". Но так до дома и не доехал. Потом я узнал от его шурина, что Саид прилетел в Москву и там его "приняли" - поймали, короче. За что - не в курсах. Мне жалко пацана, он хороший человек».
Так о последних часах Арчакова на свободе рассказывает его друг из Дагестана Арсен (Би-би-си изменила имя собеседника ради его безопасности).
По снимкам, которые прислал ему Арчаков, Би-би-си установила, что они были сделаны в аэропорту Еревана - туда из Кишинева есть прямые авиарейсы. На скриншотах переписки указаны дата и время - 25 декабря 2023 года, 12 часов дня. Самолет в Москву из Еревана вылетал в тот день поздно вечером, убедилась Би-би-си.
Прилетевшего этим рейсом на родину Арчакова задержали в аэропорту «Шереметьево» сотрудники ФСБ. «Когда он под арест попал - сам позвонил. Он не сказал, из-за чего задержали. Говорил - за то, что сопротивлялся, не хотел что-то предоставить», - вспоминает разговор с Арчаковым Рустам. Ему тоже известно, что Арчаков прилетел в Москву из Армении.
Судя по списку изъятых у него документов, Саид вернулся в Россию со «справкой о въезде». Такие справки выдают россиянам за рубежом консульства России в случае потери или истечения срока действия загранпаспорта. У Арчакова на момент рассмотрения его дела украинским судом был российский загранпаспорт сроком действия до 2025 года. Он мог его потерять или не рискнул проходить контроль в Москве с украинскими штампами в паспорте - но в итоге все равно привлек к себе внимание.
Протокол на него составили по статье 18.7 КоАП о неповиновении пограничникам: пассажир якобы неоднократно отказывался пройти в служебное помещение для «дополнительного опроса на предмет обстоятельств пересечения государственной границы РФ».
Пассажира из Еревана, согласно протоколу, «выявили» на паспортном контроле 26 декабря в семь часов утра. Но, по данным сервиса Flightradar, самолет этого рейса приземлился в Москве около часа ночи, то есть на паспортном контроле Арчаков должен был оказаться часов на шесть раньше, чем указано в протоколе. Сам же протокол составили лишь в 23 часа - проверка, таким образом, длилась почти сутки. За это время силовики успели получить доступ к мессенджерам Арчакова - так было «выявлено, что он имел намерения участвовать в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации со стороны вооруженных сил Украины».
Это не первый случай возбуждения дела о госизмене на основе информации, которую силовики скачивали из телефонов пересекающих границу россиян. В августе суд Екатеринбурге приговорил к 12 годам колонии прилетевшую в Россию из США Ксению Хавану: в аэропорту пограничники потребовали у нее разблокировать телефон и обнаружили перевод 51,8 доллара на счет украино-американского фонда Razom for Ukraine.
В конце октября 34-летняя крымчанка Людмила Колесникова сообщила в письме из СИЗО (опубликованом ее группой поддержки), что ФСБ вменяет ей госизмену - из-за якобы обнаруженной у нее в банковском приложении Revolut покупки через украинский сервис двух почтовых марок NFT на 25 евро. Женщина утверждает, что приехала в Крым из Ирландии на похороны матери, ее задержали на кладбище и три месяца не предъявляли обвинений. «Медиазона»* обнаружила, что 28 июня суд в Ялте назначил полной тезке Колесниковой наказание по статье о «мелком хулиганстве», что предусматривает арест до 15 суток.
«В России сейчас все пункты пропуска через границу оборудованы российскими и израильскими системами мобильной криминалистики - это комплексы, которые позволяют копировать информацию с телефона, проводить несложные взломы или взломы не самых новых телефонов, - рассказал Би-би-си адвокат правозащитного проекта "Первый отдел"* (специализируется на делах ФСБ) Евгений Смирнов. - Такие комплексы позволяют копировать и анализировать за короткий промежуток времени всю содержащуюся в телефоне информацию по интересующей ФСБ тематике». В соцсетях и СМИ о таких фактах рассказывали и люди, пересекавшие границу России.
В мессенджерах WhatsApp и Signal у Арчакова якобы нашлись переписки с военнослужащими ВСУ, а также факты участия в вооруженном формировании «Батальон имени Шейха Мансура». Добровольческий батальон Мансура создан выходцами из Чечни. С 2014 года они воюют в Украине против России. Из формулировки ФСБ о «фактах участия» в этом батальоне не ясно, считают ли силовики, что Арчаков в нем воевал, и если да, то когда. В протоколе говорилось, что от «дачи объяснения» Арчаков отказался, воспользовавшись 51 статьей Конституции России.
Мировой судья в подмосковном городе Химки отправил пассажира Арчакова за неповиновение пограничникам в спецприемник на 13 суток. Вину в правонарушении мужчина признал, «пояснил, что испугался сотрудников». На свободу он больше не вышел.
«За счастьем куда-то поехал»
«Где он только не был. Он в очень многих местах был. Он чеченский знал, ингушский, русский язык знал и на английском говорил. И даже наш родной даргинский [язык одной из народностей Дагестана] на сорок процентов знал. Жизнь повидавший человек, где хотел, там и был, где не был - туда камень, наверное, кинул», - так говорит Арсен о своем друге Саитхусене Арчакове.
Арчаков родился в 1984 году в ингушской столице Назрань, которая в то время входила в Чечено-Ингушскую АССР. В соцсетях он часто подписывался псевдонимом Вайнах - так называют себя и чеченцы, и ингуши. «Вырос как хотел», - описывает Арсен в разговоре с Би-би-си детство Саида, поясняя, что тот рос без отца и впервые увиделся с ним в 18 лет.
Арчаков окончил школу в Баку, затем, по словам друга, «на кого-то учился в Турции». Сам Саид в соцсетях указывал, что учился в Московском гуманитарном университете, а в 2009 году, судя по выложенным фотографиям, работал в торговом центре «Мега» в Химках.
В Москве, по словам собеседника Би-би-си, Саид познакомился с будущей женой - она родом из Дагестана. «Друг другу понравились, поженились там по нашим мусульманским обычаям, потом переехал в село жены», - говорит про Арчакова Арсен.
«Мы с ним очень тесно дружили, можно сказать, чуть ли не с одной тарелки ели, - вспоминает он. - Я его как за старшего брата всегда считал, во всем друг друга поддерживали». Вместе они работали в супермаркете разнорабочими, следили за порядком, выгружали и таскали товар. «Оклад был 800 рублей в день, с девяти до пяти часов, тогда это были нормальные деньги», - вспоминает его друг.
Из Дагестана Саид ездил на заработки в другие регионы России, например, на строительство олимпийских объектов в Сочи. В 2014 году он зарегистрировал в дагестанском Каспийске компанию «Фруктовик» для торговли фруктами и овощами. Но через год перестал быть ее владельцем и в марте 2016 года уехал в Украину. На своей странице во «ВКонтакте» он указал, что живет в городе Днепр.
«Я не знаю, кто ему обещал золотые горы, он просто взял спонтанно уехал - и все, этот человек исчез. За счастьем куда-то поехал. Двоих прекрасных сыновей оставил здесь в селении. Не знаю, чего он хотел добиться, - говорит Би-би-си его друг Арсен. - Я злюсь на него - все у этого пацана было, и дом, и голодный не оставался, раздетый не ходил, жена хорошая была, двое мальчиков - что еще для нормального мужика нужно?»
Безвизовый въезд по украинским законам позволял Арчакову находиться в стране не более трех месяцев. Но он остался в Украине нелегально. В судах Днепра, когда его судили за сутенерство, он утверждал, что все эти годы неофициально работал «в заведениях общепита».
«Он на заработки уехал лет 7-8 назад. Я слышал, что у него в Украине другая семья и даже ребенок вроде есть», - говорит Рустам. Сначала, по его словам, Саид отправился на заработки в Москву - его жена в Дагестане тогда ждала второго ребенка. «Монету [деньги] присылал он детям, потом они с женой поссорились, связь пропала с ним и он каким-то боком в Днепропетровске оказался».
К моменту задержания в Москве Арчаков был в разводе. На суде по выдворению из Украины в 2022 году он жаловался, что ЗАГС отказался зарегистрировать в Днепре его «фактические брачные отношения». Он говорил, что в 2019 и 2020 годах у него родились сын и дочь, и просил не лишать его возможности содержать новую семью и участвовать в лечении больного сына.
Российским судам после задержания на родине Арчаков сообщал, что он отец четырех детей, и подмосковные суды формально учитывали это в качестве «смягчающего обстоятельства». Но все равно оставляли его под арестом.
«А что такого надо сделать, чтобы за измену родине сказали?»
Почти четыре месяца после возвращения в Россию Арчаков провел в подмосковных спецприемниках. Его восемь раз подряд арестовывали за якобы неповиновение силовикам - сначала пограничникам (ст. 18.7 КоАП), а затем - полицейским (ст. 19.3 КоАП). Как только срок истекал, Арчакова опять везли в суд и отправляли обратно в спецприемник. После мирового судьи города Химки протоколы о задержании Саида семь раз рассматривал райсуд города Мытищи. И каждый раз устанавливал, что Арчаков, все это время находившийся за решеткой, якобы отказывался предъявить силовикам паспорт (хотя справку о въезде, заменяющую паспорт, у него изъяли еще в аэропорту). Россиянин то признавал в суде вину и раскаивался, то не признавал, но результат был одним и тем же - очередные 15 суток.
При этом судьи отмечали рецидив, «неднократность» и даже «дерзость» якобы совершенного сидельцем правонарушения. Для разнообразия его уличали «в размахивании руками, агрессивном поведении и отказе проследовать к служебному автотранспорту, попытке скрыться». На второй месяц ареста он якобы повел себя неадекватно и был агрессивен, «должных выводов для себя не сделал» и даже «провоцировал сотрудников полиции на конфликт».
Сбор информации о мужчине продолжался: в конце февраля в очередном решении об административном аресте суд в Мытищах впервые сослался на некие «данные о личности» Арчакова из его досье в ЦБД УИГ (центральном банке данных по учету иностранных граждан) ФМС. Эта база, по инструкции МВД, содержит сведения об иностранцах - как туда попало досье россиянина Арчакова, непонятно.
На третий месяц удержания Арчакова за решеткой полицейские стали повторять в протоколах ранее изложенное. Они писали, что он все так же отказывался предъявить паспорт, проследовать к автомобилю и провоцировал их на конфликт. 24 марта полицейские зафиксировали в протоколе, что им пришлось надеть на сопротивляющегося наручники.
Свое заточение в Мытищах Арчаков, судя по карточкам дел, попытался обжаловать лишь на четвертый месяц. Мособлсуд рассматривать апелляцию на решение Мытищинского суда о его аресте не стал (причины в базе суда не уточняются). А через три дня суд Мытищ вновь арестовал Саида Арчакова, указав, что тот «вел себя агрессивно», отказывался «прекратить хулиганство и проследовать в камеру», а вину не признал. Но впервые этот суд назначил ему не 15, а 10 суток ареста.
«Скорее всего, у ФСБ уже было готово уголовное дело, и им уже требовалось не более 10 суток, чтобы задержать мужчину уже в рамках уголовного преследования», - объясняет адвокат Евгений Смирнов.
По статьям КоАП о «неповиновении» Саид провел за решеткой около четырех месяцев. Из спецприемника он должен был выйти 17 апреля. Но в тот же день его задержало УФСБ по Москве и Московской области и предъявило Арчакову обвинение в покушении на госизмену (ч.3 ст. 30. Ст. 275 УК РФ).
Через два дня - это предельный срок задержания подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу до избрания судом меры пресечения - сотрудники ФСБ привезли мужчину в Мещанский суд Москвы, который отправил его в СИЗО. Жалобу на его арест Мосгорсуд в июне отклонил. Би-би-си удалось ознакомиться с этим апелляционным постановлением (оно вынесено в закрытом заседании и на сайте суда не опубликовано) - данные Арчакова в нем совпадают с данными Саида.
Следствие, согласно этому решению, настаивало, что Арчаков якобы «имеет криминальные связи среди сотрудников спецслужб иностранных государств», поэтому сможет скрыться или воспрепятствовать расследованию. Его адвокат жаловался, что Мещанский суд эти доводы не проверил, а арест Арчакова негативно скажется на условиях жизни его четверых детей. Но решение об аресте вступило в силу.
Последний раз Мещанский суд продлил Арчакову меру пресечения в сентябре. В каком СИЗО он находится - неизвестно. По телефону пресс-секретарь суда прояснить судьбу обвиняемого не смог. Адвокат Арчакова Рустам Джелилов отказался от любых комментариев, сославшись на подписку о неразглашении.
В карточке дела на сайте судов Москвы указаны только его фамилия, инициалы и 275-я статья УК о госизмене. Но из июньского апелляционного постановления Мосгорсуда следует, что на тот момент Арчакову вменяли лишь «покушение» на госизмену. Если обвинение с тех пор осталось прежним, ему грозит до 15 лет лишения свободы (не более трех четвертей от максимального 20-летнего срока, предусмотренного за госизмену). Если же мужчине теперь вменяют совершение госизмены, то ему может грозить до 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы.
В России каждый рабочий день возбуждается новое дело о госизмене или шпионаже - ежегодно это 200-250 дел, говорил в конце октября в эфире программы «Живой гвоздь» адвокат правозащитного проекта «Первый отдел»* Евгений Смирнов. По данным Судебного департамента РФ, только за первое полугодие 2024 года суды приговорили 52 россиян по статье о госизмене и 18 иностранцев - по статье о шпионаже. Большинство из них получили более 10 лет лишения свободы, восемь человек - от 15 до 20 лет колонии. В 2023 и 2024 годах вынесены два первых приговора к пожизненному заключению, но оба - заочно. Под обвинения попадают самые разные россияне - от ученых и журналистов до предпринимателей и школьников.
«А что такого надо сделать, чтобы за измену родине сказали?» - поинтересовался Арсен, узнав от корреспондента Би-би-си, по какой статье обвиняют Саида Арчакова. «Госизмена - это бред полный, - эмоционально отреагировал Рустам. - Он попал каким-то боком в Украину до военной операции, и в итоге эта суета случилась с войной».
*Минюст России считает «Первый отдел» и «Медиазону» «иноагентами»
Редактор Анастасия Лотарева