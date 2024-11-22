Владимир Путин объявил, что РФ использовала новую гиперзвуковую ракету при ударе по Днепру, а посол России в Лондоне заявил, что Великобритания вступила в войну, когда разрешила использование британских ракет для ударов по территории РФ. О том, что стоит за последними действиями Москвы, в студии Postimees объяснил историк, политолог Тоомас Алаталу.
Алаталу: именно Трамп вывел США из договора с РФ о ликвидации ракет, Путин решил сейчас ему об этом напомнить
Выдержки из беседы:
- Как говорят эксперты, в военном смысле удар новой гиперзвуковой ракетой по Днепру России ничего не дал, чего Россия хотела добиться в политическом? Попыталась показать, что за разрешением Запада на удары западным оружием по территории России со стороны Москвы тоже последует какое-то качественное изменение в ведении войны?
- Когда фронты стоят, наступает время для пропаганды. Вчерашние действия России, в том числе обращение Путина, сперва к своей армии, потом - к населению, были нормальным пропагандистским ходом в такой ситуации. Но я бы хотел выделить во вчерашнем выступлении Путина два момента, на которые, по-моему, не обращается много внимания.
Он ведь говорил о том, что сначала между США и СССР, потом - между США и Россией существовал договор по поводу сокращения количества ракет средней и локальной дальности, и что именно США были той силой, которые ушли из этого договора. И он вчера точно назвал год, когда это произошло. 2019 год.
Значит, это был шаг Трампа, и, конечно, мы все знаем, что это было именно так. И тут нужно заметить, что Россия ведь хотела поговорить на тему этих ракет еще и с Китаем. Стоит вспомнить об истории этого договора, он был заключен после противостояния в Европе 1980-х годов, это касалось советских ракет SS-20 и американских «Першингов» и «Томогавков». В 1991 году было достигнуто соглашении о сокращении на 2000 ракет советского арсенала, и на 1000 ракет - американского.
Этот договор работал до 2019 года. И в начале 2019 года возник интересный момент, когда Россия пригласила военных атташе стран НАТО в место базирования этих ракет. Всем было интересно посмотреть на это, не только военным, и там обращалось внимание на то, сколько в длину составляют эти ракеты - 8 метров или 10 метров. Разные ракеты в среднем могут стрелять на расстояние от 500 до 5500 км.
После этого Трамп прямо обвинил Россию в том, что она нарушила договор. И получил в этом отношении поддержку и от НАТО. Россию обвинили и в том, что она начала производить новые такие ракеты, в том числе и вот эти всем известные «Искандеры».
Сейчас в США идет процесс передачи власти от администрации Байдена к администрации Трампа. Пока что еще доминирует Байден, но Трамп обещал закончить эту войну за 24 часа, и Путин вчера как бы напомнил ему, что вот, есть такая проблема, и виноват в ней ты. Так что теперь будет очень интересно дождаться реакции Трампа. Путин как бы вынуждает Трампа что-то сказать.
Только что произошло еще одно важное событие. Почему ведь Трамп отошел от того договора? Трамп хотел, чтобы этот договор охватил и ракеты Китая. И позавчера американцы предложили в рамках одного международного форума провести встречу министров обороны КНР и США. Китайцы отказались, и в этом отношении тоже можно ожидать интересного развития, потому что это ведь касается и будущих ходов со стороны России.
А теперь второй момент в выступлении Путина, который заслуживает внимания. Это то, что Путин назвал применение этой ракеты и испытанием, и нападением. То есть они в рамках одного действия и испытали эту ракету, и ударили этой ракетой. И Путин сказал, что в следующие разы при таких ударах будет оповещаться мирное население.
Тут возникает логичный вопрос: ну а почему вы этого сейчас не сделали? Но Путин позволяет себя утверждать, что Россия будет делать это в будущем. Так что все это была такая крупная пропагандистская игра от Путина.
- Российский посол в Великобритании Андрей Келин дал интервью Sky News и сказал, что Лондон, разрешив Киеву применять крылатые ракеты Storm Shadow по целям на российской территории, теперь тоже участвует в войне. Путин выступал с такими предостережениями еще в сентябре, говоря и о США, тем не менее, мы видим, что западные страны эти предупреждения не смутили. Почему эти страны дали это разрешение только сейчас?
- Что касается администрации Байдена, то тут, скорее всего, Байден просто хотел поставить точку в истории своей политики в отношении Украины. Потому что все, что его администрация делала на протяжении двух лет, без этого разрешения было недостаточным. Эта мера не оказала решающего влияния на ход войны, чего всего ждали, напротив, эту меру все время откладывали.
Так что Байден хотел здесь поставить какую-то точку. Если вспомнить предыдущую президентскую администрацию демократов, то Барак Обама тоже на финише своего президентства, в декабре 2016 года, утвердил очень широкие санкции против России. И сейчас примерно таким же образом и Байден тоже решил войти в историю.
Если же говорить о реакции западных лидеров, о том, что с их точки зрения, Россия может предпринимать и чего не может, то нужно обратить внимание на нюанс, который часто звучит в последние дни, это вовлечение Северной Кореи в эту ситуацию. Потому что если мы говорим об эскалации, то кто же первый эскалировал события? Это все-таки Россия, которая пригласила этих корейцев. Ведь Северная Корея - это не просто страна, это страна, которая обладает ядерным оружием.
Поэтому эти заявления Путина и Лаврова о том, что, мол, мы будем нападать и на такие страны, у которых даже просто союзник имеет ядерное оружие… Это звучит просто смешно, потому что сразу возникает вопрос, ну а кто же первым сделал шаг такого рода.
Ясно, что первый шаг сделала Россия. И реакция западных лидеров на него совершенно нормальна. Тут нет ничего нового, и ясно, что эту проблему будет решать новая американская администрация, которая вступит в должность 20 января.
- Байден не только дал это разрешение, но и готовится к списанию долга Украины, обещает выделить Киеву еще один большой пакет военной помощи... Можно ли сказать про эту ситуацию, что лучше поздно, чем никогда, и что одновременно создается давление на администрацию Трампа, которой, наверное, все-таки не захочется в этом смысле становиться слишком уж сильным контрастом? Сам Трамп не захочет выглядеть робким на фоне такого смелого в последние недели своего правления Байдена...
- Я полностью соглашусь с таким предположением, которое содержится в вашем вопросе, но в то же время добавлю к нему один важный нюанс, который, на мой взгляд, хорошо иллюстрирует поведение администрации Байдена.
Дело в том, что американцы в понедельник опять закрыли свое посольство в Киеве. Вслед за этим закрылись еще три-четыре посольства западных стран. И уже через день посольства снова открылись.
И оказалось, что они вроде бы получили предупреждения о том, что Россия может атаковать центр Киева. И американцы вели себя так же, как они вели себя в январе 2022 года. То есть перед тем, как Россия резко расширила свою войну и совершила прямое вторжение. Напомню, что и тогда американцы первыми закрыли свои посольство, и вслед за ними это сделали и другие страны НАТО.
Сначала эти посольства перевели тогда во Львов, а потом и в Польшу. Тем самым, можно сказать, рукам Путина и российской армии была предоставлена свобода действий. Потому что всегда, когда ты убиваешь какого-то иностранца, бывает большой скандал. А если иностранцев там нет, то, получается, можно спокойно ударить, и вот такое поведение очень дорого обошлось тогда Украине.
И вот сейчас, к сожалению, Байден в свои последние недели у власти повторил эту же ошибку. Потому что Украина объяснила ведь потом, что это была просто фейковая новость. И оказалось, что, увы, американцы, а также западноевропейцы готовы таким новостям верить.
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