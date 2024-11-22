Алаталу: именно Трамп вывел США из договора с РФ о ликвидации ракет, Путин решил сейчас ему об этом напомнить

Фрагмент передачи. Фото: Константин Седнев

Так что Байден хотел здесь поставить какую-то точку. Если вспомнить предыдущую президентскую администрацию демократов, то Барак Обама тоже на финише своего президентства, в декабре 2016 года, утвердил очень широкие санкции против России. И сейчас примерно таким же образом и Байден тоже решил войти в историю.

Если же говорить о реакции западных лидеров, о том, что с их точки зрения, Россия может предпринимать и чего не может, то нужно обратить внимание на нюанс, который часто звучит в последние дни, это вовлечение Северной Кореи в эту ситуацию. Потому что если мы говорим об эскалации, то кто же первый эскалировал события? Это все-таки Россия, которая пригласила этих корейцев. Ведь Северная Корея - это не просто страна, это страна, которая обладает ядерным оружием.

Тоомас Алаталу. Фрагмент передачи. Фото: Константин Седнев

Поэтому эти заявления Путина и Лаврова о том, что, мол, мы будем нападать и на такие страны, у которых даже просто союзник имеет ядерное оружие… Это звучит просто смешно, потому что сразу возникает вопрос, ну а кто же первым сделал шаг такого рода.

Ясно, что первый шаг сделала Россия. И реакция западных лидеров на него совершенно нормальна. Тут нет ничего нового, и ясно, что эту проблему будет решать новая американская администрация, которая вступит в должность 20 января.