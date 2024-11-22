В студии Postimees Тоомас Алаталу: Россия пытается имитировать эскалацию?

- Путин, заявив об использовании при ударе по Днепру ракеты средней дальности «Орешник», пригрозил в дальнейшем применять ее и против военных объектов стран НАТО. Как говорят эксперты, в военном смысле удар такой ракетой по Днепру России ничего не дал, чего Россия хотела добиться в политическом? Попыталась показать, что за разрешением Запада на удары западным оружием по территории России со стороны Москвы тоже последует какое-то качественное изменение в ведении войны?

- Мария Захарова в четверг проводила обычный для себя брифинг для прессы и во время него ответила на телефонный звонок, содержание которого стало известно благодаря включенным микрофонам: кто-то сказал ей не комментировать сообщения о применении против Украины межконтинентальной ракеты. Это похоже на театр? Кремль не собирался подтверждать использование межконтинентальной ракеты, но специально подогревал интерес к этой теме, хотел сеять панику? Это часть того же плана, в рамках которого на фоне информации о скором массированном ударе по Киеву оказались закрыты многие посольства?

- Российский посол в Великобритании Андрей Келин дал интервью британскому телеканалу Sky News, и сказал, что Лондон, разрешив Киеву применять крылатые ракеты Storm Shadow по целям на российской территории, теперь тоже участвует в войне. Владимир Путин выступал с такими предупреждениями еще в сентябре, говоря и о США, тем не менее, мы видим, что западные страны эти предупреждения не смутили. Почему они дали это разрешение только сейчас, неужели дело только в том, что Джо Байден больше не волнуется за исход выборов, а другие крупные страны просто последовали примеру Вашингтона?

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