Зеленая волна на Лийвалайа сэкономила водителям в среднем семь минут

Вице-мэр Кристьян Ярван подчеркнул, что результаты контрольных заездов подтвердили точность и эффективность смоделированных прогнозов. «В сентябре специалисты Таллиннского департамента транспорта моделировали различные сценарии, чтобы найти оптимальное решение. Контрольные заезды показали, что прогноз оказался практически на 100% точным. Это означает, что используемая в Таллинне транспортная модель предоставляет нам надежную и точную информацию о прогнозируемых результатах», - отметил Ярван.

«Зеленая волна» на улице Лийвалайа отдает предпочтение движению с Пярнуского шоссе в сторону Рейди теэ. До внедрения «зеленой волны» время на преодоление этого расстояния составляло 15,95 минуты, теперь – всего 8,9 минуты, что экономит около 7 минут. Время на движение от Рейди теэ в сторону Пярнуского шоссе сократилось с 10,53 минуты до 8,2 минуты, сэкономив 2,3 минуты.

Контрольные заезды были проведены 18 ноября с 16:30 до 17:00 и 19 ноября с 17:00 до 18:00. Результаты измерений подтверждают, что система работает в соответствии с прогнозами, сделанными в ходе моделирования. Однако необходимо также учитывать погодные условия и изменения в организации дорожного движения в районе, например, закрытия дорог.

С учетом интересов пешеходов, велосипедистов и пользователей самокатов все пешеходные переходы на улице Лийвалайа были сохранены, а также появилось три новых пешеходных перехода, где пешеходы могут пересечь улицу без остановки на островке безопасности.

«Ежедневно по Лийвалайа проезжает около 44 000 автомобилей, которые перевозят 53 000 пассажиров. Если сложить экономию времени, которую приносит "зелёная волна" всем участникам движения, то новый светофорный режим на Лийвалайа ежедневно помогает сэкономить 1500 часов. Экономия времени - это большая выгода как для водителей, так и для всего городского движения. В то же время обеспечено удобное и безопасное движение для пешеходов и пользователей велосипедов и самокатов. Это хороший пример того, как умные решения в области дорожного движения могут удовлетворить потребности различных групп участников движения», - сказал Ярван.

На улице Лийвалайа действует ограничение скорости 40 км/ч. «Зеленая волна» обеспечивает более плавное движение автомобилей, движущихся с разрешенной скоростью. Подобная система используется в районе Нымме на бульваре Вабадузе, где благодаря «зеленой волне» автотранспорт может двигаться по улице более плавно, с меньшим количеством торможений и ускорений.