Чем больше потребление в электросети, тем дешевле обходится содержание сети в расчете на единицу потребления. Однако эта логика будет работать только в том случае, если наши собственные генерирующие мощности будут расти вместе с ростом потребления, пишет Марио Кадастик (Партия реформ) в статье для новостного портала ERR.
«Является ли рост потребления каким-либо благом для нас как общества? Если ответить на этот вопрос коротко, то да, большее потребление также делает цены ниже для всех потребителей», - считает политик.
Расходы на содержание электрической сети распределяются между всеми потребителями и составляют плату за пользование сетью, большая часть которой до определенного предела не связана напрямую с объемом электроэнергии, проходящей через сеть.
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Марио Кадастик является членом фракции Партии реформ в Рийгикогу. Имеет степень доктора нейрофизики. До прихода в Рийгикогу был заместителем директора и старшим научным сотрудником Института химической и биологической физики.