Чем больше потребление в электросети, тем дешевле обходится содержание сети в расчете на единицу потребления. Однако эта логика будет работать только в том случае, если наши собственные генерирующие мощности будут расти вместе с ростом потребления, пишет Марио Кадастик (Партия реформ) в статье для новостного портала ERR.