АНДРЕЙ КУЗИЧКИН Си Цзиньпин видит в лидерах России и Северной Кореи своих привратников

11 ноября Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с КНДР. Ранее, 6 ноября, Совет Федерации единогласно одобрил законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. 24 октября этот документ также единогласно был ратифицирован Госдумой.

Речь идет о договоре между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой, который лидеры двух стран - Путин и Ким Чен Ын - подписали в Пхеньяне в июне этого года. Любопытно, что в пресс-службе Совета Федерации отметили «миролюбивый характер» ратифицированного документа. А вот заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, представляя договор в Госдуме, заявил, что соглашение носит «сугубо оборонительный характер». В связи с этим есть вопрос: идет ли речь о стремлении России и Северной Кореи к миру, или же о совместной подготовке к войне?

Всего в договоре 23 статьи, они предполагают расширение сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, науки и технологий, включая космическую отрасль и атомную энергетику. Но статья 4 документа предусматривает, что «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, то другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами». Стороны согласились, что договор действует бессрочно.

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