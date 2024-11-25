Вопреки надеждам западных политиков, Пекин не стал противодействовать усилению военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Публицист Андрей Кузичкин считает, что Китай, верный своей политике двойных стандартов, рад возожности использовать ворота между Северной Кореей и Россией для поставок Москве подсанкционных товаров.
АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Си Цзиньпин видит в лидерах России и Северной Кореи своих привратников
11 ноября Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с КНДР. Ранее, 6 ноября, Совет Федерации единогласно одобрил законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. 24 октября этот документ также единогласно был ратифицирован Госдумой.
Речь идет о договоре между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой, который лидеры двух стран - Путин и Ким Чен Ын - подписали в Пхеньяне в июне этого года. Любопытно, что в пресс-службе Совета Федерации отметили «миролюбивый характер» ратифицированного документа. А вот заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, представляя договор в Госдуме, заявил, что соглашение носит «сугубо оборонительный характер». В связи с этим есть вопрос: идет ли речь о стремлении России и Северной Кореи к миру, или же о совместной подготовке к войне?
Всего в договоре 23 статьи, они предполагают расширение сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, науки и технологий, включая космическую отрасль и атомную энергетику. Но статья 4 документа предусматривает, что «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, то другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами». Стороны согласились, что договор действует бессрочно.
Особая тревога Сеула
На фоне продолжающейся войны в Украине этот договор однозначно возводит Северную Корею в ранг стратегического союзника путинского режима и участника вооруженного конфликта, развязанного Москвой. В США и Европе традиционно выразили обеспокоенность эскалацией конфликта. Но более всего встревожилась Южная Корея, потому что стремительное сближение Северной Кореи и России произошло одновременно с резкой сменой официального курса Пхеньяна в отношении политики сотрудничества и объединения двух Корей.
Еще в начале года северокорейский лидер Ким Чен Ын предложил внести поправки в конституцию страны, в которой речь шла о создании в будущем единого государства. Ким заявил, что Северная Корея больше не будет стремиться к примирению с Южной Кореей. В октябре Верховное народное собрание КНДР внесло эти изменения, констатировав в преамбуле документа, что две Кореи находятся в состоянии «острой конфронтации» и что для Севера было бы серьезной ошибкой рассматривать Юг в качестве дипломатического партнера.
Теперь, согласно Конституции КНДР, Южная Корея имеет статус «враждебного государства». В январе 2024 года Ким Чен Ын приказал снести важный символ процесса примирения - монумент «Арка воссоединения» в Пхеньяне, назвав его «бельмом на глазу». Было полностью разорвано автомобильное и железнодорожное сообщение между двумя странами, а в октябре взорваны связывающие Пхеньян и Сеул автодорога и железнодорожный путь.
Изоляция как стратегия выживания
Такой радикальный разворот Северной Кореи многие эксперты объясняют усилившемся отставанием страны в своем развитии от Южной Кореи. Голод, холод и репрессии - главные тренды повседневной жизни северокорейцев. Несколько стихийных бедствий, включая катастрофическое наводнение этого года, подорвали и без того слабую экономику и привели к многочисленным человеческим жертвам в КНДР.
Ким Чен Ын боится потерять контроль над обществом, поскольку соблазны «жить, как в Сеуле» стали очень привлекательной идеей в Северной Корее. Изоляция от южного соседа превратилась в стратегию выживания режима Кима. Но для стабилизации ситуации потребовался новый союзник. Им и стала Россия.
Конечно, в условиях западных санкций Китай был и остается главным партнером и Северной Кореи, и России. Однако Пекин не может жертвовать своей репутацией, безоглядно развивая сотрудничество с самыми одиозными режимами мира. Москва и Пхеньян нашли друг друга. А главное, у них оказалось много важных вещей для взаимовыгодного обмена.
Снаряды в обмен на продовольствие
Северная Корея предложила Путину артиллерийские снаряды и другие боеприпасы (по данным Сеула, речь идет об одном миллионе единиц), а Россия выразила готовность поставить до 700 000 тонн риса и другого продовольствия голодающему братскому народу Северной Кореи.
Апофеозом сотрудничества стала отправка северокорейских солдат в зону боевых действий в Курской области России. Цифры называют разные - от 800 до 11 000 человек. Украинские источники сообщают об уже состоявшихся боевых столкновениях ВСУ и корейцев. Однако все эти данные официально пока не подтверждены.
О поставках Пхеньяном снарядов для российской армии говорили задолго до подписания договора с Москвой. При этом российские z-блогеры неоднократно рассказывали своим читателям, что Северная Корея отправила в Россию значительное количество ветхой артиллерии и других некачественных боеприпасов. И очень часть снаряды или не взрывались, долетев до цели, или взрывались сразу после выстрела, став причиной многочисленных потерь среди российских военнослужащих.
Получив от России зерно, продовольствие и другие экономические ресурсы, Ким может быть довольным. Однако вряд ли это удовольствие продлится долго. Дело в том, что санкционный режим, в условиях которого долгие десятилетия существует Северная Корея, резко ограничил возможности развития технологий и производственных мощностей страны. Не случайно последние испытания баллистических ракет в Северной Корее закончились неудачно.
К тому же Пхеньян должен заботиться о собственной обороноспособности, ощущая постоянную угрозу со стороны Сеула, Токио и Вашингтона. Поэтому поставки для российской армии военной техники, оружия и боеприпасов могут скоро иссякнуть. Тогда обмелеет и поток российского продовольствия.
Но меня в этой истории настораживает то, как демонстративно Кремль выставляет напоказ свои отношения с людоедским режимом Ким Чен Ына. Недавно в Москве с визитом несколько дней находилась министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Она была принята Путиным, что случается для гостей такого ранга довольно редко. И на встрече Цой Сон Хи заявила, что «Россия ведет священную войну» и корейский народ готов протянуть руку помощи братскому народу России.
И если раньше российские официальные лица с возмущением отвергали все предположения об участии иностранных наемников в боевых действиях в Украине, то присутствие военного контингента из Северной Кореи в России опровергать не стали. К тому же Южная Корея в ответ на военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном пригрозила поставками оружия Украине. Но в России на это отреагировали очень сдержанно, дав понять, что дружба с Кимом стоит дороже.
Кстати, граждане России практически оставили без внимания особые отношения Москвы и Пхеньяна. Хотя некоторые комментаторы писали, что использование корейцев в войне с Украиной - это свидетельство отчаянного положения российской армии, вынужденной искать пополнения в чужих странах, потому что Путин боится объявить новую мобилизацию в своей стране.
Интерес Пекина
Западный истеблишмент надеялся, что Китай, постоянно призывающий не обострять ситуацию в Украине, удержит своего вассала Кима от прямого участия в конфликте. Однако этого не произошло: совершенно неожиданно для западных дипломатов представитель министерства иностранных дел КНР Лин Цзян в ходе брифинга в Пекине 1 ноября заявил: «Россия и КНДР являются двумя независимыми и суверенными государствами и развитие двусторонних отношений является исключительно делом этих двух стран».
Поэтому я вполне допускаю, что Китай, верный своей политике двойных стандартов, просто будет использовать ворота между Северной Кореей и Россией для поставок Москве подсанкционных товаров. И тогда дружба Путина и Кима может стать бессрочной, как и прописано в договоре. Пекин просто будет использовать лидеров двух стран как привратников императорского дворца Си.