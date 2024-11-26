Будущие еврокомиссары: кто они и как проявили себя на слушаниях в Европарламенте?

Хотя официально Андрюс Кубилюс еще не утвержден в качестве комиссара ЕС по обороне и космосу, в начале ноября его имя уже звучало на другом конце Брюсселя - в штаб-квартире НАТО.
Из бесед с высокопоставленными чиновниками, встречавшими эстонских журналистов в НАТО, следовало, что литовец приезжал посоветоваться в рамках подготовки к слушаниям в Европарламенте. Кроме того, на следующий день после переизбрания Дональда Трампа в США надежды, возложенные на Кубилюса в штаб-квартире НАТО, возросли еще сильнее.
Ожидается, что литовец поможет создать европейскую составляющую НАТО с помощью денег и правовых средств ЕС.
«Нам нужен Европейский оборонный союз, но не для ведения войны, а для поддержания мира», - заявил Кубилюс на слушаниях в Брюсселе.
«Нет никакой борьбы между НАТО и ЕС в области обороны. Напротив, ЕС должен использовать свои уникальные бюджетные и законодательные полномочия для содействия развитию потенциала и ресурсов, необходимых для реализации планов НАТО по сдерживанию и обороне», - продолжил Кубилюс в своем обращении к депутатам Европарламента.
То, что Кубилюс стал кандидатом в комиссары, было совпадением, обусловленным внутриполитическими обстоятельствами. До этого все были уверены, что в Еврокомиссию отправится лидер литовской партии «Союз Отечества» Габриэлюс Ландсбергис. Однако из-за взаимной антипатии Ландсбергиса и президента Литвы, тогда еще правящему «Союзу Отечества» пришлось искать кандидата на замену.
Все зависит от убедительности
Кубилюс смог произвести глубокое впечатление на Урсулу фон дер Ляйен, которая проводила собеседование с новыми еврокомиссарами в начале сентября, поскольку от фон дер Ляйен он ушел с одним из самых влиятельных портфелей. Хотя литовец пришел на слушание, чтобы официально заручиться одобрением Европарламента, создавалось впечатление, что он уже приступил к работе.