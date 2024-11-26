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Будущие еврокомиссары: кто они и как проявили себя на слушаниях в Европарламенте?

Кандидат на пост комиссара по окружающей среде Джессика Росвалл и Кристина Шнайдер, немецкая христианская демократка, принадлежащая к Европейской народной партии (ЕНП), объединяющей правоцентристов. Фото: Philippe Buissin/Euroopa Parlament
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Хотя официально Андрюс Кубилюс еще не утвержден в качестве комиссара ЕС по обороне и космосу, в начале ноября его имя уже звучало на другом конце Брюсселя - в штаб-квартире НАТО.

Из бесед с высокопоставленными чиновниками, встречавшими эстонских журналистов в НАТО, следовало, что литовец приезжал посоветоваться в рамках подготовки к слушаниям в Европарламенте. Кроме того, на следующий день после переизбрания Дональда Трампа в США надежды, возложенные на Кубилюса в штаб-квартире НАТО, возросли еще сильнее.

Ожидается, что литовец поможет создать европейскую составляющую НАТО с помощью денег и правовых средств ЕС.

«Нам нужен Европейский оборонный союз, но не для ведения войны, а для поддержания мира», - заявил Кубилюс на слушаниях в Брюсселе.

«Нет никакой борьбы между НАТО и ЕС в области обороны. Напротив, ЕС должен использовать свои уникальные бюджетные и законодательные полномочия для содействия развитию потенциала и ресурсов, необходимых для реализации планов НАТО по сдерживанию и обороне», - продолжил Кубилюс в своем обращении к депутатам Европарламента.

То, что Кубилюс стал кандидатом в комиссары, было совпадением, обусловленным внутриполитическими обстоятельствами. До этого все были уверены, что в Еврокомиссию отправится лидер литовской партии «Союз Отечества» Габриэлюс Ландсбергис. Однако из-за взаимной антипатии Ландсбергиса и президента Литвы, тогда еще правящему «Союзу Отечества» пришлось искать кандидата на замену.

Все зависит от убедительности

Кубилюс смог произвести глубокое впечатление на Урсулу фон дер Ляйен, которая проводила собеседование с новыми еврокомиссарами в начале сентября, поскольку от фон дер Ляйен он ушел с одним из самых влиятельных портфелей. Хотя литовец пришел на слушание, чтобы официально заручиться одобрением Европарламента, создавалось впечатление, что он уже приступил к работе.

Среди прочего, в течение первых ста рабочих дней комиссара по обороне и лидера внешней политики ЕС Каи Каллас должна быть готова так называемая Белая книга по европейской обороне.

Хотя Европарламент в принципе имеет право отклонить кандидатуру Кубилюса и всех других назначенных комиссаров, которые подверглись трехчасовому допросу в рамках слушаний, было очевидно, что все кандидаты уже были проинформированы о ближайших приоритетах фон дер Ляйен и проектах, над которыми работают чиновники.

Как и то, что команда фон дер Ляйен постаралась разделить работу в соответствии со способностями людей и по этому же принципу распределяла портфели комиссаров.

В то же время подтвердилось обещание, данное журналистам одним из ведущих политиков главной европейской фракции за час до начала слушаний: в этот раз не планируется никого заваливать из принципа, все зависит только от того, насколько кандидат убедителен.

Кандидаты в еврокомиссары

  • Магнус Бруннер, Австрия - внутренние дела и миграция;
  • Хаджа Лабиб, Бельгия - готовность и кризисное управление;
  • Екатерина Захариева, Болгария - стартапы, исследования и инновации;
  • Дубравка Шуйца, Хорватия - средиземноморская политика и отношения с южными соседями ЕС;
  • Костас Кадис, Кипр - окружающая среда, океаны и рыболовство;
  • Йозеф Сикела, Чешская Республика - международные партнерства;
  • Дан Йоргенсен, Дания - энергетика и жилищная экономика;
  • Апостолос Дзидзикостас, Греция - устойчивый транспорт и туризм;
  • Оливер Вархели, Венгрия - здравоохранение и защита животных;
  • Майкл Макграт, Ирландия - демократия, право и правовое государство;
  • Валдис Домбровскис, Латвия - экономика и производительность, внедрение и упрощение;
  • Андрюс Кубилюс, Литва - оборона и космос;
  • Кристоф Хансен, Люксембург - сельское хозяйство и продовольствие;
  • Гленн Микаллеф, Мальта - равенства поколений, молодежи, культуры и спорта;
  • Вопке Хукстра, Нидерланды - климат и чистый рост, налогообложение;
  • Петр Серафин, Польша - бюджет и публичное управление;
  • Мария Луиш Албукерке, Португалия - финансовые услуги, сбережения и инвестиционный союз;
  • Марош Шефчович, Словакия - торговля и экономическая безопасность, межведомственные отношения и прозрачность;
  • Джессика Росвалл, Швеция - окружающая среда, устойчивость водных ресурсов и экономика замкнутого цикла;
  • Марта Кос, Словения - расширение ЕС;
  • Кая Каллас, Эстония, кандидат в вице-президенты - иностранные дела и политика безопасности;
  • Раффаэле Фитто, Италия, кандидат в вице-президенты - реформы и региональное развитие;
  • Роксана Мынзату, Румыния, кандидат в вице-президенты - социальная политика и вопросы рынка труда;
  • Стефан Сежурне, Франция, кандидат в вице-президенты - процветание и индустриальная стратегия ЕС;
  • Тереса Рибера, Италия, кандидат в вице-президенты - вопросы чистого, справедливого и конкурентного перехода;
  • Хенна Вирккунен, Финляндия, кандидат в вице-президенты - технологии, безопасность и демократия в ЕС.

Комиссар пустого портфеля

Кандидат на пост комиссара по вопросам равенства поколений, молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф.
Кандидат на пост комиссара по вопросам равенства поколений, молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф. Фото: Alain Rolland/Euroopa Parlament

Когда Гленн Микаллеф, кандидат на пост комиссара по вопросам равенства поколений, молодежи, культуры и спорта, произносил вступительную речь, в его голосе чувствовалась дрожь.

В свои 35 лет мальтийский представитель должен стать самым молодым членом будущей комиссии, и возраст, возможно, отчасти оправдывал его застенчивость и то, что его выступление было не таким уверенным, как у некоторых бывших премьер-министров или кандидатов, претендующих на третий срок.

Слушая Микаллефа, ненароком возник вопрос о курице и яйце. Были ли бессмысленные лозунги обусловлены тем, что Микаллеф представлял пустой портфель? Или Урсула фон дер Ляйен, думая о будущем Европы и самого молодого человека, очистила портфель Микаллефа от острых предметов после собеседования? 

Обещание воздерживаться от беззакония как щит

Кандидат на пост комиссара внутренних дел и миграции Магнус Бруннер.
Кандидат на пост комиссара внутренних дел и миграции Магнус Бруннер. Фото: Alexis Haulot/Euroopa Parlament

Магнус Бруннер, австрийский кандидат на пост комиссара внутренних дел и миграции, прикрывался тем, что по образованию он юрист и не планирует совершать ничего противозаконного.

То есть, когда левые депутаты Европарламента спросили его о довольно спорном плане создания депортационных центров за пределами ЕС, куда будут вывозить неподходящих для союза мигрантов, Бруннер не сказал ничего против, а лишь пообещал, что не планирует делать ничего незаконного.

Бруннер не попался в сети даже тогда, когда ему напомнили о тонущих в Средиземном море мигрантах. Он сказал лишь, что для этого как раз таки и необходимо уничтожить сети торговцев людьми.

Не подействовал и брошенный несколько раз правыми крючок с вопросом, как бороться с христианофобией. В ответ Бруннер повторил, что ко всем религиям следует относиться одинаково.

На вопрос, могут ли лица, нелегально пересекающие границу, быть наказаны как преступники, Бруннер ответил, что именно нелегальной миграцией и занимается новый европейский миграционный пакт.

Мастер-класс по лавированию между минами на Ближнем Востоке

Кандидат на пост комиссара по вопросам средиземноморской политики и отношений с южными соседями ЕС Дубравка Шуйца.
Кандидат на пост комиссара по вопросам средиземноморской политики и отношений с южными соседями ЕС Дубравка Шуйца. Фото: Alexis Haulot/Euroopa Parlament

Хотя кандидат на пост комиссара по Средиземноморью Дубравка Шуйца претендует на второй срок, до начала слушаний она рассматривалась как один из потенциальных проигравших.

В случае с представительницей Хорватии возникли вопросы об источнике богатства ее семьи и о ее частых поездках на родину за счет Еврокомиссии во время первого срока. Как сообщил EUobserver один из сотрудников аналитического центра, комиссар, которая занималась укреплением демократии, похоже, все же занималась укреплением правительства однопартийца, премьер-министра Андрея Пленковича.

Однако, несмотря на острые вопросы, слушания прошли относительно спокойно, а ее личная биография не вызвала серьезных вопросов. Главным вопросом, по которому Шуйца должна была высказать свое мнение, был Ближний Восток.

С этими вопросами Шуйца справлялась с элегантной улыбкой, избегая мин - интересовало ли человека финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) или то, как предотвратить попадание денег ЕС в руки террористов путем поддержки Палестины.

Кандидат от Бельгии не жалеет, что ездила в Крым

Кандидат на пост комиссара по вопросам готовности, кризисного управления и равенства Хаджа Лабиб.
Кандидат на пост комиссара по вопросам готовности, кризисного управления и равенства Хаджа Лабиб. Фото: Laurie Dieffembacq/Euroopa Parlament

Видение Хаджи Лабиб, кандидата на пост комиссара по вопросам готовности, кризисного управления и равенства, было особенно убедительным по вопросам третьей части своего портфеля, однако произвело хорошее впечатление и в вопросах первых двух.

В то время как речи некоторых ее коллег были украшены ссылками на официальные лозунги ЕС, Лабиб начала с воспоминаний о том, что родилась в семье алжирских гастарбайтеров. Любой реалист поверит, что за свою жизнь она не раз сталкивалась с неравным обращением из-за имени и цвета кожи.

Однако в двух вопросах Лабиб повела себя слегка нетактично.

Во-первых, очевидно, фламандскоязычным бельгийским евродепутатам не понравилось, что Лабиб, член франкоязычной партии, не пожелала говорить с ними на этом языке.

Во-вторых, до конца слушаний Лабиб отказывалась выражать какие-либо сожаления о своей поездке в Крым летом 2021 года, предположительно, по приглашению связанного с дочерью Владимира Путина культурного фонда. По словам Лабиб, это не проблема, поскольку в то время она работала журналистом.

Кандидат из Центральной Македонии, компетентный в делах Северной Европы

Кандидат в комиссары по транспорту и устойчивому туризму Апостолос Цицикостас.
Кандидат в комиссары по транспорту и устойчивому туризму Апостолос Цицикостас. Фото: Philippe Buissin/Euroopa Parlament

Комитет регионов, который в период с 2020 по 2022 год возглавлял кандидат в комиссары по транспорту и устойчивому туризму Апостолос Цицикостас, - это европейский институт, неизвестный простым европейцам. Но те, кто ходят по главным брюссельским коридорам, высокомерно усмехаются при упоминании этого места.

На слушаниях грек продемонстрировал, что выходцы из Комитета регионов не обязательно должны быть слабыми кандидатами. Скорее, напротив, они отлично осведомлены о том, что происходит в разных регионах Европы.

Отвечая латвийским, финским и польским евродепутатам, Цицикостас продемонстрировал детальное понимание угроз безопасности, с которыми сталкивается инфраструктура региона Балтийского моря и что из себя представляет проект Rail Baltic.

Проблемы безопасности северо-восточной Европы и необходимость связать Украину с транспортной инфраструктурой Европы грек подчеркнул уже во вступительной речи. 

Кандидат на пост комиссара здравоохранения не считает аборт медицинским вопросом

Кандидат в комиссары по здравоохранению и зашите животных от Венгрии Оливер Вархели.
Кандидат в комиссары по здравоохранению и зашите животных от Венгрии Оливер Вархели. Фото: Alexis Haulot/Euroopa Parlament

Кандидат в комиссары по здравоохранению и зашите животных от Венгрии Оливер Вархели, несмотря на предыдущие предположения, хорошо справился с вопросами о безопасности поставок лекарств, доступе к медицинской помощи и безопасности продуктов питания. Однако все стало сложнее, когда ему пришлось объяснять свои взгляды на защиту животных и аборты.

Среди прочего, отвечая на вопрос, критикующий условия на крупных фермах, Вархели сказал, что содержание скота - это то, что обеспечивает еду на столе, и, говоря о благополучии животных, заявил, что животным должны быть гарантированы лучшие условия, «пока они живы».

Депутаты Европарламента то и дело задавали вопросы о правах женщин и доступе к абортам, рассказывая о попытках Венгрии ограничить доступ к этой процедуре и спрашивали, что думает об этом Вархели. Но прямого ответа они не получили, поскольку Вархели вновь и вновь повторял, что права на аборты - это не компетенция ЕС, а вопрос, который должны решать государства-члены. В том числе он не пожелал подтверждать свою готовность защищать репродуктивные права по всей Европе и признавать, что это более широкий вопрос о праве на доступ необходимой медицинской помощи.

Аргумент Вархели о том, что он, конечно же, союзник женщин, поскольку живет с женой и тремя дочерьми, вызвал в зале заметное замешательство.

Ветеран-комиссар развивает экономику ЕС, не выражая собственного мнения

Кандидат в еврокомиссары по вопросам экономики и производительности, а также «внедрению и упрощению» Валдис Домбровскис.
Кандидат в еврокомиссары по вопросам экономики и производительности, а также «внедрению и упрощению» Валдис Домбровскис. Фото: Laurie Dieffembacq/Euroopa Parlament

Валдис Домбровскис из Латвии, готовящийся к своему третьему сроку на посту еврокомиссара, предсказуемо солидно выступил в борьбе за портфель комиссара по экономике и производительности, а также «внедрению и упрощению». Он отвечал на вопросы так подробно, что евродепутаты даже не зацепились за то, что он не выражал своего мнения. 

Так, при каждом удобном случае Домбровскис упоминал о том, что его цель - сократить бюрократическую нагрузку для предприятий. Когда его спросили, как именно он будет этого добиваться, Домбровскис лишь ответил, что результат будет достигнут в сотрудничестве с другими членами комиссии.

Что касается вопроса об увеличении собственных средств ЕС, то латыш перечислил возможные варианты - больший вклад стран-членов, новые собственные ресурсы ЕС, совместный кредит - но не решился сказать, какое решение он предпочитает.

В то же время он пообещал дальнейшую поддержку Украине, что бы ни случилось.

Комиссар, ответственный за сотрудничество, больше походил на комиссара по инвестициям

Йозеф Сикела, чешский кандидат в комиссары по вопросам международного партнерства.
Йозеф Сикела, чешский кандидат в комиссары по вопросам международного партнерства. Фото: Alain Rolland/Euroopa Parlament

Йозеф Сикела, чешский кандидат в комиссары по вопросам международного партнерства, пообещал, что инвестиционная стратегия Европейской комиссии Global Gateway «Глобальные ворота» для третьих стран стоимостью 300 миллиардов евро будет способствовать привлечению частного капитала и сделает странам-партнерам, будь то Африка или другие страны, более выгодное предложение, чем агрессивные конкуренты, такие как Китай или Россия.

Однако когда дело дошло до перехода от денег к искоренению бедности и правам человека, бывший банкир заговорил неуверенно, и евродепутаты, похоже, это почувствовали.

Особенно острыми были дебаты по поводу сделки между ЕС и Руандой по добыче полезных ископаемых, которая, по мнению критиков, усугубляет конфликт в соседней ДРК, где Руанда поддерживает повстанческую группировку M23. На непрекращающийся поток вопросов об этом Сикела ответил, что соглашение с Руандой является примером хорошего сотрудничества в Африке.

«Информация, которой я владею, не столь драматична, как вы говорите», - заявил он евродепутатам, пообещав, что в случае утверждения на пост более тщательно изучит вопрос.

Комиссар по подготовке к российской агрессии

Андрюс Кубилюс, литовец, претендующий на пост комиссара по обороне и космосу.
Андрюс Кубилюс, литовец, претендующий на пост комиссара по обороне и космосу. Фото: Philippe Buissin/Euroopa Parlament

Андрюс Кубилюс, литовец, претендующий на пост первого комиссара по обороне и космосу, произнес жесткую и содержательную вступительную речь.

«В соответствии с моей миссией я должен помочь вам подготовиться к самым экстремальным военным ситуациям, что означает подготовку к возможной агрессии России против стран-членов ЕС. Готовы ли мы к таким непредвиденным ситуациям?» -  заявил он.

Кубилюс продемонстрировал свое детальное знание европейской обороны и космоса и ответил если не с энтузиазмом, то, по крайней мере, со знанием дела на вопросы евродепутатов о том, что он планирует сделать в этой области.

На лице Кубилюса появилась легкая гримаса, когда представитель фракции «Патриоты за Европу» выразил обеспокоенность по поводу суверенитета государств-членов. «Я могу гарантировать вам, что нации не исчезнут. Это точно», - заверил он.

Однако другой евродепутат из этой же фракции смог подколоть Кубилюса: если литовец презирает скудные расходы на оборону, то почему при его премьерстве Литва сократила их на 30 процентов?

Кандидат в комиссары по расширению ЕС уложила оппонентов на лопатки, продемонстрировав высокий уровень знаний

Кандидат в комиссары по расширению ЕС Марта Кос.
Кандидат в комиссары по расширению ЕС Марта Кос. Фото: Alexis Haulot/Euroopa Parlament

Кандидат в комиссары по расширению ЕС Марта Кос содержательно и обстоятельно отвечала на вопросы о своем портфеле, сохраняя спокойствие, когда оппозиционные евродепутаты, особенно из ее родной страны Словении, выдвинули Кос обвинения в том, что она была информатором бывшей югославской тайной полиции. Последнее утверждение Кос отрицала в прошлом и опровергала в Европарламенте.

Что касается вопросов сферы вступающей в должность Кос, то она пообещала, что прием новых членов в ЕС будет осуществляться строго по заслугам и что если страны-кандидаты соответствуют предъявленным требованиям - ЕС должен быть готов их принять.

Хотя евродепутаты подробно расспрашивали Кос, возможно, даже больше о стоимости переговоров о вступлении для Западных Балкан, чем о прогрессе Украины, она подтвердила свою твердую поддержку амбиций Киева по вступлению, а также отразила нападки со стороны ультраправых евродепутатов, подчеркнув, что Украина борется за ценности ЕС, что война не является препятствием для переговоров о вступлении и что Украина добилась большого прогресса в борьбе с коррупцией, несмотря на сложную ситуацию.

Слушания Каллас были оживлены попыткой ультраправых сыграть роль «голубя мира»

Кандидат на пост главы внешней политики ЕС Кая Каллас.
Кандидат на пост главы внешней политики ЕС Кая Каллас. Фото: Philippe BUISSIN

Хотя оценка пригодности Каи Каллас на пост лидера внешней политики ЕС была в основном положительной, крайне правые депутаты продолжали пытаться усомниться в целесообразности помощи Украине, если США отвернутся от Киева.

В начале слушаний Каллас сразу же призналась, что в случае утверждения на пост ее ожидают пять непростых лет. «На европейском континенте идет полномасштабная война, война России против Украины. Я вижу, как вокруг нас формируются автократические коалиции и происходят угрожающие геополитические сдвиги по всему миру. Я вижу, как такие игроки, как Россия, Китай, Северная Корея и Иран, пытаются изменить основанный на правилах мировой порядок. Я вижу, как Китай и Россия используют взаимозависимости в качестве оружия», - заявила она членам Европарламента.

В качестве главной зацепки во время слушаний Каллас неоднократно упоминала о взаимном сотрудничестве между Россией, Северной Кореей, Ираном и Китаем - свою работу она будет организовывать исходя из этого факта. Она также рассматривает эту связь как способ удержать США вовлеченными в дела Европы, поскольку если в Вашингтоне обеспокоены Китаем, то напрямую с ним связана и российская угроза, поэтому ее следует рассматривать в приоритетном порядке.

В беседе с Postimees после слушаний Каллас сказала, что в своей будущей работе в качестве Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности она постарается избежать ошибки, которую часто допускали в прошлом, рассматривая события в разных частях мира изолированно.

«Мы смотрели на эти вещи в некоторой изоляции, но, оглядываясь назад, мы понимаем, что это было ошибкой, и мы не должны совершать эту ошибку сейчас. Например, мы видим, как Иран помогает России в войне против Украины. Мы видим, как Иран действует в поддержку хуситов на Ближнем Востоке, поддерживает "Хезболлу" в Ливане, - перечислила она. - И мы должны рассказать об этом американцам, потому что если они обеспокоены тем, что происходит в Южно-Китайском море, они должны быть обеспокоены и тем, что Россия с Ираном делают в Украине. Эти вещи никак нельзя назвать изолированными друг от друга».

Хотя многие евродепутаты задавали Каллас вопросы о том, как будет выглядеть сотрудничество ЕС с США, возглавляемыми президентом Дональдом Трампом, именно ультраправые обратили наибольшее внимание на смену власти в Вашингтоне. Александр Селл из партии «Альтернатива для Германии» прямолинейно заявил, что Трамп прекратит финансирование войны в Украине, и спросил Каллас, будет ли она вести переговоры о прекращении войны с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером российского режима Владимиром Путиным.

«Мы хотим устойчивого мира. Если мы просто уступим агрессору и скажем: "Хорошо, берите, что хотите", тогда все потенциальные агрессоры по всему миру получат сигнал о том, что это того стоит», - сказала Каллас, чье обещание продолжать поддерживать Украину вызвало аплодисменты.

Коллега Селла по партии Ганс Нойхофф спросил, намерен ли ЕС последовать примеру США, если они решат поддержать сохранение Крыма и Донбасса под контролем России. За этим вопросом последовал одинокий хлопок в ладоши из зала, на что Каллас ответила: «У вас есть поклонник» и собрала в разы больше оваций. Отвечая на вопрос она подчеркнула: украинцы самостоятельно примут решение в вопросах, связанных с их государством. 

Из толпы ультраправых посыпались вопросы о том, поддерживает ли Каллас прекращение войны и должен ли ЕС вернуться к использованию российской энергии в своих интересах.

Позже Каллас призналась, что, поскольку тезисы этих политических сил были известны, она не только была готова к этим вопросам, а даже хотела, чтобы их задали - ей хотелось прояснить свои взгляды.

Во время слушаний она несколько раз повторила позицию по Украине, которую изложила в своей вступительной речи. «Победа Украины является приоритетом для всех нас. Ситуация на поле боя сложная. И поэтому мы должны продолжать работать каждый день. Сегодня, завтра и так долго, как это потребуется, и с таким количеством военной, финансовой и гуманитарной помощи, в какой она нуждается. Это должно подкрепляться четким путем вступления Украины в ЕС. Мы боремся за европейскую безопасность и европейские принципы», - сказала Каллас.

Отвечая на вопросы о Ближнем Востоке, она неоднократно повторяла, что необходимо сосредоточиться на принципах, в которых ЕС един: прекращение огня и освобождение израильских заложников, соблюдение международного права всеми сторонами, гуманитарный доступ в Газу, а также прогресс по компромиссу двух стран.

Позже Каллас призналась Postimees, что необходимым условием для продвижения к двухгосударственному решению является предоставление палестинцам большей и более равной роли за столом переговоров.

Она добавила, что, хотя критики призывают расторгнуть Соглашение об ассоциации ЕС с Израилем, оно может стать для Брюсселя хорошим рычагом влияния на Израиль. «На самом деле, это соглашение об ассоциации дает нам возможность созвать совет, куда приедет Израиль и ответит на вопросы 27 стран-членов. Все они могут указать на то, что гражданские лица должны быть ограждены от любых военных действий», - сказала она.

Обвинения в ответственности за катастрофу в Испании

Слушания испанской социалистки Риберы были самыми пылкимм - с

Тереса Рибера, кандидат в вице-президенты по вопросам чистого, справедливого и конкурентного перехода.
Тереса Рибера, кандидат в вице-президенты по вопросам чистого, справедливого и конкурентного перехода. Фото: Philippe Buissin/Euroopa Parlament/Euroopa Liit

аплодисментами, ворчанием, ударами по столу и даже криками.

Вместо вопросов, связаных с портфелем Риберы как комиссара по вопросам чистого, справедливого и конкурентоспособного перехода, доминирующими стали обвинения со стороны испанских правых евродепутатов: они утверждали. что Рибера, будучи министром по вопросам экологического перехода, несет личную ответственность за наводнения, унесшие более 200 жизней в Валенсии.

«Вы не должны находиться в Еврокомиссии, вы должны быть в суде», - ругал ее Хорхе Буксаде, член ультраправой партии Vox и член европарламентской фракции «Патриоты за Европу». Его коллега по партии и фракции Хорхе Мартин Фриас заявил, что действия Риберы привели к гибели людей, а также сказал, что, по мнению Vox, она должна быть привлечена к ответственности за некомпетентность вместе с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Депутаты от испанской Народной партии, которая является частью крупнейшей фракции Европейского парламента, правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП), повторили аналогичные обвинения. Долорс Монтсеррат спросила, уйдет ли Рибера с поста комиссара, если ее подвергнут судебному преследованию, добавив: «Ваша работа заключалась в том, чтобы предотвратить трагедию: как человек ответственный за предотвращение наводнений и как человек, ответственный за климатические предупреждения».

К испанцам присоединились и правые евродепутаты из других стран. Так, немцы и французы из ЕНП поддержали слухи о возможной отставке Риберы, а итальянский правоцентрист Фульвио Мартушелло заявил, что провал Риберы привел к катастрофе в Валенсии и что, будучи вице-президентом Еврокомиссии, она может сделать то же самое в Европе.

Раз за разом заявления правого крыла сопровождались аплодисментами, причем не только со стороны евродепутатов-единомышленников, но и со стороны ассистентов. Та же самая ситуация повторилась, когда левые евродепутаты хвалили Риберу за спокойствие.

Рибера отвечала на все упреки, вновь и вновь описывая, как работает система оповещений в Испании, за что отвечает центральное правительство, а за что - регионы. Единственный раз, когда она, возможно, потеряла самообладание, - это когда речь зашла об антропогенном изменении климата. «Нет смысла тратить время на обсуждение того, что уже доказано людьми, которые знают об этом гораздо лучше нас», - заметила она.

Между тем, в ходе предметного обсуждения вопросов, входящих в ее портфель, Рибера явно чувствовала себя более комфортно, говоря о проблемах низового уровня, с которыми она хорошо знакома, а в вопросах конкуренции, которые также относятся к ее компетенции, Рибера пообещала полагаться в первую очередь на компетентную команду и сосредоточиться на обеспечении соблюдения существующих правил.

Взгляды не помешают работе

Раффаэле Фитто, кандидат в вице-президенты по вопросам реформ и регионального развития.
Раффаэле Фитто, кандидат в вице-президенты по вопросам реформ и регионального развития. Фото: Alain Rolland/Euroopa Parlament/Euroopa Liit

Раффаэле Фитто, кандидат в вице-президенты по вопросам реформ и регионального развития, выступил взвешенно и пообещал, что, независимо от своих прежних политических взглядов или партийной принадлежности, он будет выполнять программу работы, установленную Еврокомиссией.

Упреки из-за плохих результатов на выборах

Бывшему министру иностранных дел Франции Стефану

Стефане Сежурне, кандидат в вице-президенты по вопросам процветания и индустриальной стратегии ЕС.
Стефане Сежурне, кандидат в вице-президенты по вопросам процветания и индустриальной стратегии ЕС. Фото: Laurie Dieffembacq/Euroopa Parlament/Euroopa Liit

Сежурне во время слушаний также пришлось отбиваться от внутриполитических упреков со стороны ультраправых и ультралевых, в частности из-за неудовлетворительных результатов либералов президента Эммануэля Макрона на выборах этим летом. Однако Сежурне показал, что подходит на должность вице-президента, отвечающего за процветание и индустриальную стратегию ЕС.

Стала кандидатом случайно? 

Румынка Роксана Минзату, выдвинутая в качестве кандидата лишь после того, как фон дер

Роксана Мынзату, кандидат в вице-президенты по вопросам социальной политики и рынка труда.
Роксана Мынзату, кандидат в вице-президенты по вопросам социальной политики и рынка труда. Фото: Denis Lomme/Euroopa Parlament/Euroopa Liit

Ляйен призвала увеличить количество женщин в Комиссии, столкнулась с обвинениями в том, что она всего лишь квотируемая женщина. Однако Мынзату без проблем справилась с вопросами занятости, оплаты труда и обучения, которые входят в портфель вице-президента по вопросам социальной политики и рынка труда.

Кандидат из Финляндии ловко избегала неудобных вопросов

Хенна Вирккунен, кандидат в вице-президенты по вопросам технологий, безопасности и демократии в ЕС.
Хенна Вирккунен, кандидат в вице-президенты по вопросам технологий, безопасности и демократии в ЕС. Фото: Alexis Haulot/Euroopa Parlament/Euroopa Liit

Хенна Вирккунен, кандидат в вице-президенты по вопросам технологий, безопасности и демократии, ловко избежала вопросов о том, что делать с Илоном Маском, владельцем компании X, который близок к следующему президенту США Дональду Трампу, а также оставила впечатление эксперта в своей области.

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