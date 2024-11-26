Будущие еврокомиссары: кто они и как проявили себя на слушаниях в Европарламенте?

Раз за разом заявления правого крыла сопровождались аплодисментами, причем не только со стороны евродепутатов-единомышленников, но и со стороны ассистентов. Та же самая ситуация повторилась, когда левые евродепутаты хвалили Риберу за спокойствие.

Рибера отвечала на все упреки, вновь и вновь описывая, как работает система оповещений в Испании, за что отвечает центральное правительство, а за что - регионы. Единственный раз, когда она, возможно, потеряла самообладание, - это когда речь зашла об антропогенном изменении климата. «Нет смысла тратить время на обсуждение того, что уже доказано людьми, которые знают об этом гораздо лучше нас», - заметила она.

Между тем, в ходе предметного обсуждения вопросов, входящих в ее портфель, Рибера явно чувствовала себя более комфортно, говоря о проблемах низового уровня, с которыми она хорошо знакома, а в вопросах конкуренции, которые также относятся к ее компетенции, Рибера пообещала полагаться в первую очередь на компетентную команду и сосредоточиться на обеспечении соблюдения существующих правил.

Взгляды не помешают работе

Раффаэле Фитто, кандидат в вице-президенты по вопросам реформ и регионального развития. Фото: Alain Rolland/Euroopa Parlament/Euroopa Liit

Раффаэле Фитто, кандидат в вице-президенты по вопросам реформ и регионального развития, выступил взвешенно и пообещал, что, независимо от своих прежних политических взглядов или партийной принадлежности, он будет выполнять программу работы, установленную Еврокомиссией.

Упреки из-за плохих результатов на выборах

Бывшему министру иностранных дел Франции Стефану

Стефане Сежурне, кандидат в вице-президенты по вопросам процветания и индустриальной стратегии ЕС. Фото: Laurie Dieffembacq/Euroopa Parlament/Euroopa Liit