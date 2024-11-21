Утвержденная планировка позволит построить недалеко от центра Таллинна четыре новых здания

На заседании Таллиннской городской управы была утверждена детальная планировка участка по адресу Катузепапи, 35, которая позволит построить там жилые дома и посадить деревья. Согласно планировке, на этом участке можно построить здания высотой до четырех этажей, а на углу улицы Катузепапи и Петербургского шоссе – дом высотой до шести этажей.

По словам вице-мэра по вопросам городского планирования Мадле Липпус, район Сикупилли в Ласнамяэ становится частью центра города. «По завершении строительства терминала Ülemiste район Сикупилли станет важным центральным районом, и логично, что старый промышленный ландшафт будет заменяться более городской застройкой и функциями. Исходя из тех же принципов, мы обновим здесь и улицы – реконструкция Петербургского шоссе, которая начнется в ближайшее время, улучшит условия для пешеходов, появится больше зеленых насаждений», - отметила Липпус.

Согласно планировке, более высокие коммерческие здания будут расположены на стороне участка, выходящей на Петербургское шоссе, а жилые дома – внутри квартала.

«Сильная сторона такой планировки в том, что высокие коммерческие здания гасят шум Петербургского шоссе, обеспечивая более спокойную среду для жилых зон внутри квартала. Кроме того, высокие коммерческие здания гармонично впишутся в бизнес-застройку вдоль шоссе, а жилые дома – в многоквартирную застройку на улицах Кивимурру и Катузепапи», – пояснила Липпус.

Планируемый участок площадью 0,68 га расположен в районе Сикупилли возле Петербургского шоссе между улицами Катузепапи и Кивимурру. В настоящее время там находится двухэтажное производственно-офисное здание. Утвержденная детальная планировка позволяет построить до четырех зданий: одно коммерческое здание высотой до шести этажей и три жилых дома высотой до четырех этажей с коммерческими помещениями. Кроме того, в планировке предусмотрены основные решения по озеленению, подъездным путям и парковке.

На внутренней территории зданий можно спроектировать зеленую рекреационную зону без автомобилей, чтобы предоставить возможности для отдыха жителям домов и пользователям коммерческих помещений. В таком случае рекреационная зона будет защищена от шума окружающих дорог. В деталях планировки предусмотрено увеличение доли высоких деревьев на участке до 25 процентов. Планируется посадить новые деревья как на стороне Петербургского шоссе, так и на стороне улицы Катузепапи, а также вдоль западной границы участка. Деревья будут создавать зеленый буфер между запланированными зданиями и бизнес-зоной вдоль шоссе.

Планировку составила компания MaHo Consult OÜ. С материалами можно ознакомиться в Таллиннском регистре детальных планировок.