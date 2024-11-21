В Финляндии без электричества остались десятки тысяч домов. Причина – шторм Яри

Так, по данным объединения финских энергокомпаний Energiateollisuus, без электроснабжения оказались 69 682 домохозяйства в 184 районах страны. В городе Миккели без электричества 15 841 домохозяйство, в Лемпяаля - 2 776, в Котке - 2 433. В Yle называют цифру в 50 000 пострадавших домохозяйств.

Перебои в электроснабжении, в свою очередь, привели к отключениям станций мобильных сетей по всей Финляндии.

В Уккокалла, Калайоки, ночью были зафиксированы самые сильные порывы ветра по всей стране - 34,2 метра в секунду.

Уровень морской воды в Ботническом заливе достиг рекордно низких значений, тогда как на южном побережье он значительно повысился.

Власти страны предупреждают, что в графике работы общественного транспорта ожидаются многочисленные изменения из-за разрушений, вызванных штормом, и мер предосторожности в сложных погодных условиях.

Так, поезд Pendolino, следовавший из Хельсинки в Вааса, столкнулся с упавшим на рельсы деревом в Пирканмаа поздно вечером в среду - опасности для пассажиров не было.

Синоптики прогнозируют, что в течение дня шторм будет двигаться на север, так как циклон медленно перемещается с западной части Финского залива на юго-запад Финляндии.