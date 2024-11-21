Многие были шокированы состоявшейся в понедельник, 18 ноября, пресс-конференцией планирующих создать новую коалицию в Нарвском городском собрании Катри Райк (Социал-демократическая партия) и Михаила Стальнухина.
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АНАЛИЗ ⟩ Почему русификация в Нарве продолжается?
Райк, одна из лидеров эстонской общины Нарвы, бывший мэр города и экс-руководитель местного колледжа, которую считают связующим звеном между Нарвой и остальной Эстонией, миролюбиво сидела за одним столом с местным политиком, известным своей пророссийской позицией и стремлением отдалить Нарву от остальной Эстонии. С тем, кто позже, за этим же столом, назвал Эстонскую Республику Эстонской ССР.