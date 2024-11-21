АНАЛИЗ Почему русификация в Нарве продолжается?

Райк, одна из лидеров эстонской общины Нарвы, бывший мэр города и экс-руководитель местного колледжа, которую считают связующим звеном между Нарвой и остальной Эстонией, миролюбиво сидела за одним столом с местным политиком, известным своей пророссийской позицией и стремлением отдалить Нарву от остальной Эстонии. С тем, кто позже, за этим же столом, назвал Эстонскую Республику Эстонской ССР.

Историческую Нарву, от которой после Второй мировой войны Красная армия оставила лишь руины, советская власть заселила новыми жителями, привезенными из России. К 1991 году город был практически полностью русскоязычным, а эстонцы составляли лишь пять процентов населения. Одним из немногих эстонскоязычных предприятий, действовавших в Нарве, были Нарвские электростанции, которыми руководил Рейн Анник, сыгравший важную роль в становлении эстонской государственной власти в городе.