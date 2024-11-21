В одном из городов Эстонии электромобилям запретили парковаться бесплатно

Бесплатная парковка для электромобилей в Тарту действовала в течение 17 лет и на момент отмены насчитывала почти 1150 выданных разрешений.

Вице-мэр Тарту Раймонд Тамм пояснил, что решение было принято из-за серьезного роста электромобилей в Эстонии. Так, по его словам, в прошлом году в стране стало на 1000 электромобилей больше.

Тарту стал первым городом в Эстонии, решившим отказаться от таких привилегий для пользователей электрокаров. Бесплатная парковка для электромобилей все еще действует в Таллинне и в Пярну.

В 2023 году в Эстонии на электромобили приходилось всего 6,3% от общего числа проданных автомобилей. По данным Транспортного департамента, на сегодняшний день в стране зарегистрировано около 8000 электромобилей.