В ноябре следователи Налогово-таможенного департамента (МТА) задержали в качестве подозреваемого члена правления компании по аренде строительной техники.
Миллион евро: налоговики задержали подозреваемого в крупном налоговом мошенничестве
В рамках уголовного дела его подозревают в предоставлении ложной информации, с помощью которой были сокрыты обязательства по налогам и удержаниям на сумму более миллиона евро.
Согласно выдвинутым подозрениям, скрытые налоговые обязательства и обязательства по удержанию включают в себя около 200 000 евро налога с оборота, более 500 000 евро социального налога и более 300 000 евро подоходного налога.
В случае вынесения обвинительного приговора подозреваемому грозит от одного до семи лет лишения свободы. Поскольку деятельность осуществлялась в интересах компании, при тех же обстоятельствах подозрение было предъявлено и юридическому лицу, которое в случае признания виновным может рассчитывать на финансовое взыскание.
Член правления попавшей под подозрение компании использовал дочернюю фирму, которой он руководил, чтобы скрыть налоговые обязательства. По версии следствия, это была не самостоятельная компания, а юридическое тело, на которое были зарегистрированы сотрудники.
По словам Яаники Мяндла, руководителя следственного отдела МТА, сотрудники, зарегистрированные в дочерней компании, работали только от имени подозреваемой материнской компании.
«В течение двух лет ежемесячно скрывались трудовые выплаты в среднем 38 сотрудникам, по которым ни одна из компаний не представила в МТА данные в декларациях о доходах и социальном налоге, обязательной накопительной пенсии и взносах в фонд страхования от безработицы», - сообщила Яаника Мяндла.
Подозреваемый производил выплаты сотрудникам с банковского счета подконтрольной ему третьей компании, на который переводились необходимые средства из материнской компании.
Несмотря на непредставление деклараций, в дочернем предприятии велся бухгалтерский учет и учет заработной платы, а работникам выдавались уведомления о заработной плате, отражающие удержание подоходного налога.
Работники представили расчетные листки вместе с декларацией о доходах физического лица-резидента, чтобы подтвердить выплаты и удержания, произведенные работодателем, и таким образом потребовать возврата переплаченного подоходного налога.
Яаника Мяндла, руководитель следственного отдела MTA, подчеркнула, что данное уголовное дело выделяется особенно высоким уровнем ущерба и тем, что трудовые налоги были скрыты в полном объеме.
«Как правило, начисление, декларирование и уплата налогов с заработной платы, выплачиваемой работникам, является обязанностью работодателя. Каждый работник может проверить в электронной системе MTA, что его работодатель зарегистрировал его трудоустройство и должным образом задекларировал его зарплату. Зарплата в конверте исключает взносы в пенсионный фонд работника и возможность получения пособий, рассчитанных на основе подоходного налога, облагаемого социальным налогом», - объясняет Яаника Мяндла.
Досудебное производство по уголовному делу осуществляет следственный отдел МТА. Производство по делу ведет окружная прокуратура по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями.