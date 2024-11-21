Миллион евро: налоговики задержали подозреваемого в крупном налоговом мошенничестве

В рамках уголовного дела его подозревают в предоставлении ложной информации, с помощью которой были сокрыты обязательства по налогам и удержаниям на сумму более миллиона евро.

Согласно выдвинутым подозрениям, скрытые налоговые обязательства и обязательства по удержанию включают в себя около 200 000 евро налога с оборота, более 500 000 евро социального налога и более 300 000 евро подоходного налога.

В случае вынесения обвинительного приговора подозреваемому грозит от одного до семи лет лишения свободы. Поскольку деятельность осуществлялась в интересах компании, при тех же обстоятельствах подозрение было предъявлено и юридическому лицу, которое в случае признания виновным может рассчитывать на финансовое взыскание.

Член правления попавшей под подозрение компании использовал дочернюю фирму, которой он руководил, чтобы скрыть налоговые обязательства. По версии следствия, это была не самостоятельная компания, а юридическое тело, на которое были зарегистрированы сотрудники.

По словам Яаники Мяндла, руководителя следственного отдела МТА, сотрудники, зарегистрированные в дочерней компании, работали только от имени подозреваемой материнской компании.

«В течение двух лет ежемесячно скрывались трудовые выплаты в среднем 38 сотрудникам, по которым ни одна из компаний не представила в МТА данные в декларациях о доходах и социальном налоге, обязательной накопительной пенсии и взносах в фонд страхования от безработицы», - сообщила Яаника Мяндла.