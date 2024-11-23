В новых домах все больше внимания уделяется шкафам-купе, но их планирование часто бывает сложным, поскольку вариантов много, и принятые решения определяют, насколько удобно будет пользоваться шкафом или даже целой гардеробной в дальнейшем.
Эксперт: планируя построить гардеробную, отмерьте не семь, а семьдесят семь раз
Алина Кестер, креативный директор девелоперской компании Liven, дает рекомендации, которыми нельзя пренебрегать при построении идеальной гардеробной.
«Золотое правило гардеробной заключается в том, что золотого правила не существует, потому что привычки и количество вещей у каждого человека, а также пространство, доступное в каждом доме, различны. Лучшая гардеробная –индивидуальна, но несколько простых советов помогут найти наиболее подходящий и комфортный вариант для вас», - говорит Алина Кестер.
Она рекомендует начинать планирование с инвентаризации того, сколько вещей должна вмещать гардеробная.
В зависимости от количества вещей и размера нового дома можно принять первое решение, то есть выбрать, отдать предпочтение гардеробной или вместительному шкафу-купе. По словам Алины Кестер, в обоих вариантах заранее следует продумать электропроводку и освещение, а в случае с гардеробной – размещение розетки.
«Даже если электрическое подключение поначалу кажется лишним, лучше спланировать его с самого начала, потому что добавлять подключения позже, когда возникнет необходимость, более чем сложно. Хорошим примером является коронакризис, когда многим пришлось обустроить в гардеробной временный домашний офис, а без розетки это вряд ли было бы возможно», - объяснила Кестер.
Рекомендация: выбирая место расположения зеркала, представьте, что вы живете и работаете дома. Когда утром вы спешите одеваться, вам поможет большое зеркало, но, например, когда вы сидите на диване в гостиной, отражение на противоположной стене со временем может стать раздражающим.
Теперь пришло время планирование содержимого гардеробной. При этом обязательно следует учитывать рост пользователя, чтобы все было на удобной высоте, а также длину разных предметов одежды: вечерним платьям и пальто нужно больше места, а футболкам и костюмам – меньше.
«В зависимости от роста и привычек человека размеры удобного шкафа могут быть самыми разными. Досягаемость также играет роль в высоте вешалок и расположении шкафов и ящиков. Опыт показывает, что неудобно расположенный ящик со временем выходит из строя, но продолжает занимать ценное место. Также подумайте, предпочитаете ли вы ящики или корзины, первые имеют более приятный внешний вид, зато в корзинах не скапливается пыль», - добавила Алина Кестер.
Далее пора задуматься о фасаде гардеробной, и здесь Алина Кестер рекомендует переходить от более крупных решений к более мелким.
«Когда дело доходит до гардеробной, важным решением является выбор: распашные или раздвижные двери. Распашные двери часто выглядят красивее, но раздвижная дверь более практична. Обязательно следует измерить радиусы открывания дверей и, в случае со спальней небольшого размера, не забудьте просчитать, достаточно ли места для перемещения между кроватью и другой мебелью и шкафом. Важно учитывать, чтобы дверцы или ящики не соприкасались с другими предметами мебели», - советует Кестер.
Сейчас самое время продумать внешний вид шкафа и различные детали, такие как ручки, вешалки, материалы и цвета. При этом Алина Кестер рекомендует учитывать не только эстетичный внешний вид, но и практическую сторону.
«Было бы хорошо, если бы все ящики и шкафы открывались так, чтобы потом ни на минуту не задумываться о том, как вы это делаете. Чем больше и тяжелее ящик, тем эргономичнее должна быть его ручка. «В последнее время в моде штанги черного цвета, но при таком выборе следует убедиться, что покрытие поверхности прочное и в процессе эксплуатации на ней не остается царапин», - посоветовала Алина Кестер.
Рекомендация: Если у вас есть домашнее животное, не устанавливайте в гардеробной светильник с датчиком движения – включающийся ночью свет беспокоит и питомца, и членов семьи.
При выборе цветовых оттенков Алина Кестер рекомендует учитывать, что чем темнее решение полок, тем больше необходимо дополнительного освещения.
«Если полки глубокие и темных цветов, пыль будет видна лучше, в отличие от помещенных в шкаф предметов одежды. Вам вряд ли захочется искать вещи в шкафу с помощью налобного фонарика. В случае со светлыми цветами опасений меньше, но добавить подсветку либо на потолок над верхней полкой, либо под верхнюю полку – это в любом случае хорошая идея, а светодиодный профиль можно добавить и в ящики», - подчеркнула Алина Кестер.
«Когда дело доходит до освещения, определенно стоит изучить различные варианты, например, есть штанги для одежды, уже снабженные светильниками. Вы также можете продумать, предпочитаете ли вы свет, который можно переключать с помощью датчика движения, настенного выключателя или же сенсорного выключателя», - добавила Кестер.
Когда новая гардеробная готова и введена в эксплуатацию, Алина Кестер рекомендует не оценивать ее в первые недели, а сделать это примерно через полгода.
«Привычки к тому времени уже выработались, и если вас что-то беспокоит, то не стоит откладывать исправление недочетов на более отдаленное будущее. Баланс красоты и практичности зависит от своевременного планирования, которое может быть трудоемким, но в любом случае окупится позже», - сказала Алина Кестер.