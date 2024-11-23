Эксперт: планируя построить гардеробную, отмерьте не семь, а семьдесят семь раз

«Было бы хорошо, если бы все ящики и шкафы открывались так, чтобы потом ни на минуту не задумываться о том, как вы это делаете. Чем больше и тяжелее ящик, тем эргономичнее должна быть его ручка. «В последнее время в моде штанги черного цвета, но при таком выборе следует убедиться, что покрытие поверхности прочное и в процессе эксплуатации на ней не остается царапин», - посоветовала Алина Кестер.

Рекомендация: Если у вас есть домашнее животное, не устанавливайте в гардеробной светильник с датчиком движения – включающийся ночью свет беспокоит и питомца, и членов семьи.

При выборе цветовых оттенков Алина Кестер рекомендует учитывать, что чем темнее решение полок, тем больше необходимо дополнительного освещения.

«Если полки глубокие и темных цветов, пыль будет видна лучше, в отличие от помещенных в шкаф предметов одежды. Вам вряд ли захочется искать вещи в шкафу с помощью налобного фонарика. В случае со светлыми цветами опасений меньше, но добавить подсветку либо на потолок над верхней полкой, либо под верхнюю полку – это в любом случае хорошая идея, а светодиодный профиль можно добавить и в ящики», - подчеркнула Алина Кестер.

«Когда дело доходит до освещения, определенно стоит изучить различные варианты, например, есть штанги для одежды, уже снабженные светильниками. Вы также можете продумать, предпочитаете ли вы свет, который можно переключать с помощью датчика движения, настенного выключателя или же сенсорного выключателя», - добавила Кестер.

Когда новая гардеробная готова и введена в эксплуатацию, Алина Кестер рекомендует не оценивать ее в первые недели, а сделать это примерно через полгода.

«Привычки к тому времени уже выработались, и если вас что-то беспокоит, то не стоит откладывать исправление недочетов на более отдаленное будущее. Баланс красоты и практичности зависит от своевременного планирования, которое может быть трудоемким, но в любом случае окупится позже», - сказала Алина Кестер.