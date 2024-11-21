Лиги: спецпроверка в Eesti Energia выявила серьезные нарушения

Как передала BNS пресс-служба Министерства финансов, в четверг был обнародован отчет о специальном аудите Eesti Energia, проведенном весной по заказу Министерства финансов, что было вызвано проверками внутреннего контроля, которые поставили под сомнение корректность управления концерном.

В центре внимания оказались четыре области: соблюдение экологических требований, снижение рисков и сделки с деривативами, обеспечение надежности распределительной сети и управление распределительной сетью внутри концерна.

«Было установлено, что в период с 2020 по 2023 год различные органы управления концерна неоднократно нарушали требования должной осмотрительности и принимали необоснованные риски, которые привели к нарушению экологических норм, экономическим потерям и повлияли на надежность распределительной сети. В общей сложности сделано 35 замечаний, девять из которых являются более серьезными. Основные нарушения обнаружены в области соблюдения экологических норм, в представлении заведомо ложных данных и в принятии финансовых рисков», - сообщил министр финансов Лиги на пресс-конференции правительства в четверг.

По словам Лиги, у правительства сейчас очень хорошее конструктивное сотрудничество с нынешним руководством Eesti Energia.

«Очевидно, что еще предстоит принять решения, их должны будут принять Департамент по охране окружающей среды, само правление, а общее собрание готово предпринять свои собственные шаги. На самом деле, это ситуация, которая известна уже довольно давно, и большинство проблем были решены эффективно - обновлен совет правления компании Enefit Power; идет реорганизация системы деривативов, которая была очень большим провалом; обращен вспять процесс распределения Elektrilevi», - перечислил Лиги.

«Сейчас перед общим собранием стоит вопрос, что делать дальше, а правительству предстоит выяснить, как работает система комитетов по выдвижению кандидатов на руководящие посты. В любом случае, у нас есть серьезные основания пересмотреть и управление, и систему назначения директоров», - подчеркнул министр финансов.