ФОТО Высокие бордюры в Ласнамяэ: жители выявили опасные участки

Управа Ласнамяэ собирала информацию об опасных бордюрных камнях до 18 октября. «Высокие бордюры, которые когда-то устанавливались повсеместно, в местах пересечения проезжей части, на самом деле, являются опасными. В первую очередь они создают неудобства для людей с особыми потребностями, включая инвалидов-колясочников, родителям с колясками, а также велосипедистам», - сказала тогда старейшина района Юлианна Юрченко.