Власти Тарту не собираются подписывать с министерством договор об образовании

«Общие цели соглашения об образовании, движение к более единообразному доступу и качеству образования в Эстонии, заслуживают признания. Однако город Тарту не может поддержать договор об образовании до тех пор, пока государство не предоставит четкую финансовую гарантию выполнения финансовых обязательств, заявленных в договоре, поскольку при нынешней доходной базе город не может до такой степени увеличивать расходы на образование», - заявил вице-мэр Тарту Леммит Каплински.

По данным городской управы, одна лишь цель ограничения часов работы учителей будет означать для Тарту дополнительные расходы в размере 2,4 млн евро, в то время как правительство страны не предусмотрело для этой цели дополнительные финансовые ресурсы в стратегии государственного бюджета. Кроме того, отправленное на подписание соглашение ограничивает автономию директоров и владельцев школ в определении условий труда учителей, которые регламентируются применительно к тартуским муниципальным школам в ежегодно обновляемом коллективном договоре.

Представители города Тарту участвовали в качестве конструктивного партнера в переговорном процессе по соглашению об образовании, инициированном министром образования, и внесли ряд предложений по дополнению проекта соглашения и изменению формулировок. Хотя некоторые предложения были учтены в окончательном варианте соглашения об образовании, некоторые из них остались за пределами соглашения, отправленного министерством на подпись.

Тартуская городская управа решила предложить горсобранию не подписывать соглашение, поскольку у муниципалитетов нет однозначных финансовых гарантий повышения минимальной заработной платы учителей, внедрения карьерной модели и снижения нагрузки.

Решение относительно подписания договора об образовании Тартуское городское собрание примет на своем заседании 5 декабря.