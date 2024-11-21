В Мустамяэ заложен краеугольный камень нового дома с обслуживанием

По словам вице-мэра Вильяра Яаму, дом с обслуживанием – это необходимый и долгожданный комплекс, который позволит пожилым людям активно и достойно проводить старость, а также предоставит жилье людям с ограниченной подвижностью и молодым семьям.

«Подобные дома с обслуживанием успешно зарекомендовали себя в других странах, поэтому наша цель – построить такие здания в каждом районе города. Таким образом, мы создадим комфортную и доступную среду проживания с необходимой инфраструктурой и поддерживающими услугами. Этот дом станет хорошим решением для тех, кто справляется с повседневной жизнью самостоятельно и нуждается не сколько в постоянном уходе или социальной помощи, сколько в поддержке и направлении», - отметил Яаму.

«Строительство дома с обслуживанием является важным шагом в создании доступной жилой среды, где разные поколения и целевые группы могут строить свою жизнь в поддерживающей среде», – добавил вице-мэр по вопросам социального обеспечения и здравоохранения Карл Сандер Казе.

Закладка краеугольного камня. Фото: Эллен Руди / Таллиннский стратегический центр