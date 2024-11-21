Сегодня был заложен краеугольный камень нового здания дом с обслуживанием в Мустамяэ по адресу Таммсааре-теэ, 135. В доме с обслуживанием будет предлагаться муниципальное жилье для пожилых, людей с недостатком здоровья и молодых семей. Строительные работы продлятся до августа 2025 года. Общая стоимость проекта – 14,9 миллиона евро.
В Мустамяэ заложен краеугольный камень нового дома с обслуживанием
По словам вице-мэра Вильяра Яаму, дом с обслуживанием – это необходимый и долгожданный комплекс, который позволит пожилым людям активно и достойно проводить старость, а также предоставит жилье людям с ограниченной подвижностью и молодым семьям.
«Подобные дома с обслуживанием успешно зарекомендовали себя в других странах, поэтому наша цель – построить такие здания в каждом районе города. Таким образом, мы создадим комфортную и доступную среду проживания с необходимой инфраструктурой и поддерживающими услугами. Этот дом станет хорошим решением для тех, кто справляется с повседневной жизнью самостоятельно и нуждается не сколько в постоянном уходе или социальной помощи, сколько в поддержке и направлении», - отметил Яаму.
«Строительство дома с обслуживанием является важным шагом в создании доступной жилой среды, где разные поколения и целевые группы могут строить свою жизнь в поддерживающей среде», – добавил вице-мэр по вопросам социального обеспечения и здравоохранения Карл Сандер Казе.
Архитектурное решение здания соответствует его функции: оно спроектировано рационально и имеет простую форму, однако вносит разнообразие в окружающую среду и выделяется на фоне соседних домов с фасадами из красного кирпича. «U»-образное здание состоит из двухэтажного основного строения и восьми- и шестиэтажных башен, которые окрашены в темно-зеленый, светло-зеленый и белый цвета, чтобы здание не выглядело слишком массивным. Для создания целостной и узнаваемой среды внутри использованы те же материалы и тона. Подъезды и зоны общего пользования оформлены в едином стиле, однако каждая башня имеет свои отличительные черты.
Согласно плану, в доме будет в общей сложности сто социальных и муниципальных квартир, а также районный молодежный центр. Жилые помещения в двухэтажной части здания и восьмиэтажной башне «А» отведены для пожилых и людей с недостатками здоровья, они состоят в основном из небольших квартир-студий и двухкомнатных квартир. В шестиэтажной башне «В» расположатся двух- и трехкомнатные муниципальные квартиры, которые станут временным жильем преимущественно для молодых семей.
В здании также запланирован центр Perepesa – общественный центр, в котором родители могут проводить время со своими маленькими детьми, общаться с другими родителями и получать поддержку в виде консультаций, обучения и опорных групп.
Во дворе появятся общинный сад, ящики для растений, аттракционы для детей, а также тренажерная площадка общего пользования для всех жителей района.
Проект дома с обслуживанием разработала компания Innopolis Insenerid OÜ, генеральный подрядчик строительных работ – Vanalinna Ehitus OÜ, строительный надзор осуществляет компания AS Infragate Eesti. Общая стоимость проекта, включающая строительные работы, обустройство, подключение к инженерным сетям и строительный надзор составляет 14,9 миллиона евро.