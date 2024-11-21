КОЛОНКА POSTIMEES Болезненное расставание с иллюзиями

В среду общественность узнала о том, что Nordica планирует подать заявление о банкротстве как можно скорее. Хотя летом компании удалось выйти в прибыль под руководством нового директора, большие надежды рухнули, когда SAS расторгла с Nordica важный контракт, а приватизировать компанию так и не удалось. В понедельник, 18 ноября, потенциальный инвестор из Дании объявил об отказе от сделки.

Хорошо, что вместо бесконечного ужаса наступает ужасный конец. Nordica не смогла бы пережить предстоящую зиму самостоятельно, и масштабному вливанию государственных средств в авиацию нужно было положить конец. Особенно это важно в ситуации, когда государство испытывает финансовые трудности и урезало даже детские пособия.

Министр инфраструктуры Владимир Свет (Социал-демократическая партия) заявил, что нам необходимо перестать питать иллюзии относительно национального авиаперевозчика, который мог бы выполнять рейсы в Таллинн и из Таллинна по основным направлениям Европы, как это задумывалось при создании Estonian Air и Nordica. При этом он подчеркнул, что не намерен искать виновных в банкротстве Nordica.

Postimees задается вопросом: почему пробуждение от этого заколдованного сна заняло столько времени? В конце концов, мы могли бы развеять эту дорогостоящую иллюзию раньше и обошлись бы гораздо меньшими затратами.