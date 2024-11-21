В октябрьской колонке, комментируя плохие финансовые результаты Nordica, Postimees порекомендовал компании «выдернуть шнур из розетки» и прекратить спускать деньги налогоплательщиков, если очевидно, что она годами будет влачить жалкое существование. И вот это произошло.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Болезненное расставание с иллюзиями
В среду общественность узнала о том, что Nordica планирует подать заявление о банкротстве как можно скорее. Хотя летом компании удалось выйти в прибыль под руководством нового директора, большие надежды рухнули, когда SAS расторгла с Nordica важный контракт, а приватизировать компанию так и не удалось. В понедельник, 18 ноября, потенциальный инвестор из Дании объявил об отказе от сделки.
Хорошо, что вместо бесконечного ужаса наступает ужасный конец. Nordica не смогла бы пережить предстоящую зиму самостоятельно, и масштабному вливанию государственных средств в авиацию нужно было положить конец. Особенно это важно в ситуации, когда государство испытывает финансовые трудности и урезало даже детские пособия.
Министр инфраструктуры Владимир Свет (Социал-демократическая партия) заявил, что нам необходимо перестать питать иллюзии относительно национального авиаперевозчика, который мог бы выполнять рейсы в Таллинн и из Таллинна по основным направлениям Европы, как это задумывалось при создании Estonian Air и Nordica. При этом он подчеркнул, что не намерен искать виновных в банкротстве Nordica.
Postimees задается вопросом: почему пробуждение от этого заколдованного сна заняло столько времени? В конце концов, мы могли бы развеять эту дорогостоящую иллюзию раньше и обошлись бы гораздо меньшими затратами.
Не только Postimees, но и вся эстонская пресса годами обсуждала печальное и затратное положение нашей авиации. Поэтому большие затраты и скудные результаты не должны были никого удивить.
Мы начали копаться в архивах и выяснять, сколько и о чем еще мы писали в контексте Estonian Air и Nordica. Результат удручает и портит настроение: здесь явно недостаточно места, чтобы изложить все сказанное ранее.
Напомним, что, например, в конце июля 2020 года, в период, когда Эстония вместе с остальным миром начала постепенно выходить из пандемии коронавируса, в одной из колонок редакции мы написали следующее: «...нужно задуматься о судьбе Nordica. У национальной авиакомпании Эстонии дела раньше шли неважно, а кризис и на этот раз ничего хорошего не сулит. Предыдущие кризисы в авиационной отрасли всегда приводили к банкротствам и поглощениям».
Вся эта история даже кажется по-своему забавной. По крайней мере, она обеспечила немало работы карикатуристу Postimees Урмасу Немвальтсу, пусть это и был смех сквозь слезы (колонки редакции на эстонском языке всегда публикуется с карикатурами - прим. ред.).
И теперь мы снова задаемся вопросом: как же так получилось, что государство все эти годы продолжало вливать деньги в авиацию? На какое чудо надеялись? И как получилось, что никто не отвечает за потраченные впустую миллионы? Безответственность демонстрирует, что можно позволять деньгам налогоплательщиков утекать в бездонную пропасть.