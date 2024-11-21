В опубликованном в четверг специальном отчете спецконтроля деятельности концерна Eesti Energia и его дочерних предприятий в 2020-2023 годах установлено, что сделки по снижению рисков жидкого топлива, расчеты по которым были убыточными, принесли Enefit Power 288,2 миллиона евро убытков за четыре года.
Сделки по снижению рисков принесли Enefit Power убытков на 288 млн евро
Как отмечается в переданном BNS тексте отчета, с учетом сделок, которые принесли доход, сальдо сделок, то есть разница между сделками, которые принесли доход, и теми, которые привели к убыткам, составила 175,8 миллиона евро за четыре года.
Убытки объясняются недостатками в методологии заземления рисков, в результате чего сделки по снижению рисков заключались на невыгодных условиях.
Заземление или хеджирование рисков жидкого топлива нанесло ущерб непосредственно Enefit Power, однако специальные аудиторы не возлагают ответственность за ущерб на членов правления компании, считая, что правление проявило должную осмотрительность. Enefit Power хеджировала рыночный риск от продажи своих производственных активов, заключив договор об оказании услуг с Eesti Energia, которая занималась хеджированием и имела специально созданную для этого систему.
Однако в ходе специального аудита было установлено, что руководство Eesti Energia не проявило должной осмотрительности, что потенциально нанесло ущерб. «В случае, если у Enefit Power возникнет иск о возмещении ущерба к Eesti Energia, это может стать основанием для привлечения членов руководства Eesti Energia к ответственности», - говорится в отчете.
По мнению проводивших проверку аудиторов, руководство Eesti Energia можно упрекнуть в нарушении обязанности должной осмотрительности в период с первого квартала 2021 года по третий квартал 2021 года за то, что оно не рассмотрело возможные и необходимые средства защиты и, в случае необходимости, не реализовало средства защиты, которые минимизировали бы убытки от сделок хеджирования рисков жидкого топлива, которые были заключены в 2022 и 2023 годах.
По мнению аудиторов, совет Eesti Energia также не проявил должной осмотрительности, а именно в начале 2022 года, когда из годового отчета концерна за 2021 хозяйственный год стало ясно, что от сделок хеджирования рисков жидкого топлива были понесены значительные убытки.
Совет не запросил у правления дополнительных объяснений или обоснования убытков, а также совет не поручил правлению в начале 2022 года расследовать причины проблемы или решить ее иным образом.
В отчете отмечается при этом, что уже в период проведения специальной проверки в мандат по снижению рисков начали вносить изменения. Согласно предыдущему мандату, то есть тому, который действовал в период проведения специальной проверки, хеджирование рисков жидкого топлива было приостановлено в июне 2023 года.
По словам министра финансов Юргена Лиги, В ходе специальной проверки деятельности концерна Eesti Energia и его дочерних предприятий в период 2020-2023 годов, проведенной юридической фирмой Sorainen, было выявлено 35 нарушений, девять из которых были более серьезными - об этом в четверг сообщил министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ).
Как передала BNS пресс-служба Министерства финансов, в четверг был обнародован отчет о специальном аудите Eesti Energia, проведенном весной по заказу Министерства финансов, что было вызвано проверками внутреннего контроля, которые поставили под сомнение корректность управления концерном.
В центре внимания оказались четыре области: соблюдение экологических требований, снижение рисков и сделки с деривативами, обеспечение надежности распределительной сети и управление распределительной сетью внутри концерна.