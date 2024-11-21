Сделки по снижению рисков принесли Enefit Power убытков на 288 млн евро

Как отмечается в переданном BNS тексте отчета, с учетом сделок, которые принесли доход, сальдо сделок, то есть разница между сделками, которые принесли доход, и теми, которые привели к убыткам, составила 175,8 миллиона евро за четыре года.

Убытки объясняются недостатками в методологии заземления рисков, в результате чего сделки по снижению рисков заключались на невыгодных условиях.

Заземление или хеджирование рисков жидкого топлива нанесло ущерб непосредственно Enefit Power, однако специальные аудиторы не возлагают ответственность за ущерб на членов правления компании, считая, что правление проявило должную осмотрительность. Enefit Power хеджировала рыночный риск от продажи своих производственных активов, заключив договор об оказании услуг с Eesti Energia, которая занималась хеджированием и имела специально созданную для этого систему.

Однако в ходе специального аудита было установлено, что руководство Eesti Energia не проявило должной осмотрительности, что потенциально нанесло ущерб. «В случае, если у Enefit Power возникнет иск о возмещении ущерба к Eesti Energia, это может стать основанием для привлечения членов руководства Eesti Energia к ответственности», - говорится в отчете.