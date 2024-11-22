Таллиннский Дом искусства удостоился международной награды Prix Art and Ethics за вклад в продвижение сплоченности и диалога между сообществами. Таким образом основоположники награды отдают дань Таллиннскому Дому искусства за идею и реализацию переезда выставочной деятельности из центра Таллинна в Ласнамяэ на время ремонта исторического здания.
Таллиннский Дом искусства удостоился важной международной награды
На церемонии, состоявшейся в Берне, Швейцария, директор Таллиннского Дома искусства Пауль Агурайуя принял награду, которую четвертый год присуждает швейцарский художник визуального искусства, музыкант и искусствовед Джордж Стайнман. Награде сопутствует денежная премия в размере 20 000 евро.
«Зданию Таллиннского Дома искусства требуется масштабная реконструкция, поскольку его фундамент сильно поврежден – в том числе и в результате советской бомбардировки 1944 года. Выставочная деятельность на это время переведена на временные площади в Ласнамяэ – район, который своим социально-культурным напряжением подсвечивает изолированность сообществ, например жителей Ласнамяэ, которые говорят по-русски. В таком контексте переезд исторического Дома искусства в Ласнамяэ является смелым проектом, символическим мостом между частями города и населением, говорящем на эстонском и русском языках», – сказал Джордж Стайнман.
«Награда Prix Art and Ethics является своего рода "растущей скульптурой", которая содержит скрытое культурно-политическое послание, поскольку именно художник присуждает награду учреждению, а не наоборот, как принято», – добавил Джордж Стайнман.
«Мы безгранично благодарны за международное признание и счастливы, что наша инициатива по временному переезду Таллиннского Дома искусства до тех пор, пока наш настоящий дом не приобретет новую форму, не осталась незамеченной, - сказал директор Таллиннского Дома искусства Пауль Агурайуя. - Все важные и презентабельные культурные объекты Таллинна находятся в центре города, однако доступ к современному искусству и культуре в более широком смысле должен быть значительно более равномерным. Наша идея заключалась в том, чтобы Дом искусства помог хоть отчасти решить эту проблему».
«Ласнамяэ – увлекательное место, ведь здесь проживает больше всего людей, для которых эстонский язык не является родным, а переезд Дома искусства в Ласнамяэ позволит сделать общество несколько более сплоченным», - добавил он.
В ноябре 2022 года основанный в 1934 году Таллиннский Дом искусства на время ремонта здания перевел выставочную деятельность в Ласнамяэ. Построенное по проекту архитектурного бюро Salto здание, которое возможно будет использовать повторно, находится по соседству от центра «Линдакиви» по адресу Яан Коорти, 24. SA Kunstihoone – центр современного искусства, выставочную программу которого в 2022–2024 годах можно увидеть в двух выставочных пространствах: в павильоне Таллиннского Дома искусства в Ласнамяэ и в Таллиннской городской галерее.
Ласнамяэский павильон Таллиннского Дома искусства открыт со среды по воскресенье с 12:00 до 18:00. Вход бесплатный.
Джордж Стайнман – родившийся в 1950 году швейцарский художник визуального искусства, музыкант и искусствовед. Он давал лекции на темы искусства, культуры и устойчивости в Европе, США, Мексике, Индии и Азии. Стайнман является лауреатом ряда международных наград, в т. ч. в 1996 году он удостоился в Эстонии художественной премии имени Кристьяна Рауда. С A 2014 года Джордж Стайнман присуждает награду Prix Art and Ethics.