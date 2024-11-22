Таллиннский Дом искусства удостоился важной международной награды

На церемонии, состоявшейся в Берне, Швейцария, директор Таллиннского Дома искусства Пауль Агурайуя принял награду, которую четвертый год присуждает швейцарский художник визуального искусства, музыкант и искусствовед Джордж Стайнман. Награде сопутствует денежная премия в размере 20 000 евро.

«Зданию Таллиннского Дома искусства требуется масштабная реконструкция, поскольку его фундамент сильно поврежден – в том числе и в результате советской бомбардировки 1944 года. Выставочная деятельность на это время переведена на временные площади в Ласнамяэ – район, который своим социально-культурным напряжением подсвечивает изолированность сообществ, например жителей Ласнамяэ, которые говорят по-русски. В таком контексте переезд исторического Дома искусства в Ласнамяэ является смелым проектом, символическим мостом между частями города и населением, говорящем на эстонском и русском языках», – сказал Джордж Стайнман.

«Награда Prix Art and Ethics является своего рода "растущей скульптурой", которая содержит скрытое культурно-политическое послание, поскольку именно художник присуждает награду учреждению, а не наоборот, как принято», – добавил Джордж Стайнман.

Джон Стайнман отметил важность открытия в Ласнамяэ временного выставочного павильона. Фото: Дэвид Эби